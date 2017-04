13 grunner til å feire bypåske

FRED I SJELEN: I Bergen slipper du snø, afterski og uforpliktende sex. ILLUSTRASJON: SIMEN LANGELAND

Bypåske trenger ikke være noe dårligere enn påske på fjellet. To bergensere gir deg 13 grunner til hvorfor det er minst like bra å bli i Bergen i påsken.

APROPOS Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy førekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

1. Byen tømmes for østlendinger.

2. Det er statistisk sett mye mindre sjanse for å knekke nakken i slalåmbakken dersom man ikke er i slalåmbakken.

3. Du slipper å ligge med masse random folk på afterski.

4. Det kommer sikkert til å regne hver dag, så du vil aldri måtte kjenne på dårlig samvittighet for å bli inne hele dagen og ikke utnytte finværet.

5. Hvis du er jente slipper du å investere drøssevis av kronasjer i ullundertøy fra Kari Traa-kolleksjonen.

6. Du blir alene i kollektivet hele uken, med andre ord vil du kunne sprade rundt naken mens du fritt kan høre på Kendrick Lamar og Travis Scott, uten å bli anklaget for å være en wannabe-gangster av de jævla Ed Sheeran-elskende hvitingene du vanligvis bor med.

7. Byen tømmes for rogalendinger.

8. Du sparer jævlig mye penger på ikke å dra til et snobbete alpinsenter. Dette er penger som kan gå til andre ting, som øl. Mye øl.

9. Du kan ta med deg en solo og en appelsin til et av Bergens mange solarium, slappe av og bli påskebrun under kontrollerte forhold. Slik unngår du å bli solbrent, og alle kommer til å digge deg.

10. Med halve studentmassen emigrert til Geilo, Trysil eller hvor i helgoland de drar, er det faktisk en sjanse for at du kommer deg inn på Vaskeriet på onsdagskvelden.

11. Både Studentsenteret og Vektertorget er stengt i påsken, så du har med andre ord to gode unnskyldninger for å ikke trene hele ferien. Spis det du vil med god samvittighet, det er vel for faen ikke din skyld at du ikke kan ta en løpetur på møllen. Du hadde definitivt gjort det om muligheten var der.

12. Byen tømmes for trøndere.

13. Du slipper å dele påskegodtet med andre enn deg selv.

P.S.: Hvis noen har to ekstra sengeplasser i Hemsedal eller på Geilo til neste påske allerede, så er det bare å kontakte oss. Dere finner oss på Facebook.