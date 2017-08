2 av 10 unge villige til å ta puggedop for bedre karakterer

SLÅR ALARM. RUStelefonen er bekymret over økningen i antallet henvendelser om puggedop. Dette illustrasjonsbildet inneholder ikke prestasjonsfremmende midler. ILLUSTRASJONSFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Det kommer frem i en ny undersøkelse fra RUStelefonen.

RUStelefonen En landsdekkende informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk.

Finansieres av Helsedirektoratet

Hos RUStelefonen kan man anonymt ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema dersom man lurer på noe om rusmidler eller rusproblematikk.

Alt besvares med faktabaserte, ikke-moraliserende svar.

RUStelefonen opplever en økning i antall henvendelser som handler om bruk av prestasjonsfremmende stoffer, skriver de i en pressemelding torsdag.

En ny undersøkelse som er gjenomført i juni i år viser at 2 av 10 unge mellom 16 og 30 år ville vurdert å bruke prestasjonsfremmende legemidler dersom de var sikre på at det ville forbedret resultatet ved prøver eller eksamener.

– Må tas på alvor

– Doping er et velkjent problem i idretten. Og nå ser vi at stadig flere bruker stoffer som de tror vil forbedre prestasjonene i skole og studiesammenheng – såkalte «Smartdrugs», kommenterer Sturla Naas Johansen, seksjonsleder ved RUStelefonen.

Han legger også til at «Smart drugs» allerede er et problem på læresteder i utlandet, og at det må tas på alvor at så mange norske studenter nå er åpne for denne typen studiedop.

Stoffene det er snakk om er:

Ritalin

Concerta

Modafinil

Disse er ment å hjelpe mennesker med særskilte behov, står det i pressemeldingen.

Frykter mer aksept av ulovlige rusmidler

– Jeg er redd for at de som faktisk går til det skritt å ta disse stoffene også har høyere aksept for å ta illegale rusmidler samt å feste hardere, sier Johansen.

Derfor mener han at det trolig vil være en del tilleggsproblematikk knyttet til dette.

– Hvis tallene våre er representative, betyr det at over 30.000 mennesker har tatt legemidler ment for behandling av blant annet ADHD for å yte bedre i studie-og skolesammenheng. Det er like mange som det er studenter ved Universitetet i Oslo, sier Johansen.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 15-28 juni gjennomført til sammen 1656 CAWI-intervjuer med personer i alderen 16-74 år.