Vil forføre og flørte med publikum

UNIFORMERTE JUBILANTER. Selv om gul er fargen til Sirenene, vil de på konserten være klar for en mer pyntet uniform. FOTO:LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Studinekoret Sirenene feirer 20-årsdag, og feirer med konsert i Grieghallen. Til tross for at kormusikk av noen ses på som en gammeldags sjanger, følger Sirenene med i tiden og synger både pop og rytmiske sanger, forteller koristene.

Studinekoret Sirenene feirer i år sitt 20-års jubileum. Siden oppstarten i 1997 har koret opplevd å bli mer og mer profesjonelt, forteller Nora Kjærgaard, PR-sirene og første alt (stemmegruppe for kvinner, red. anm.).

–Dette er den største konserten vi har hatt gjennom tidene, og alle de tredve sirenene har jobbet veldig målrettet for dette gjennom hele året.

Anna Aschjem, sirenedronning og første sopran forteller at alle har eierskap til det som skal vises på konserten den 21. april i Peer Gynt-salen. Det beste de har gjort gjennom de siste fem årene vil være en del av repertoaret.

– Forrige gang vi øvet så mye til en konsert var til Norgesmesterskapet, sier Aschjem.

Sirenene var med i NM i 2012 og hadde braksuksess med førsteplassen i konkurransen. Kjærgaard karakteriserer dette som en av de største oppturene Sirenene har hatt noen sinne. De senere årene har Sirenene likevel valgt å ikke delta i NM, fordi de heller ønsker å fokusere på det sosiale aspektet mer enn prestasjonene.

– Som studinekor er trivsel og moro det aller viktigste, og i tillegg er alt frivillig. Vi vil ikke overarbeide koret til det punktet hvor det ikke lenger er gøy, sier Kjærgaard.

Kor er ikke gammeldags

Aschjem kan fortelle at en sirene er en skapning fra gresk mytologi. Det er en vakker havfruelignende kvinne som forfører sjømenn med sin vakre stemme og lokker dem under vann.

– Planen er derfor å showe, flørte, imponere og overraske, sier Aschjem.

– Vi skal forføre med toner, skyter Kjærgaard inn.

Sirenene er ikke bekymret for at kor oppfattes som «avleggs». Aschjem forteller at det fremdeles er svært relevant i studentsamfunnet, og at det er mange som har lyst å være med. Det er et godt miljø og en fin måte å utfolde seg kreativt, samtidig som man møter venner, mener hun.

– Det som er unikt med Sirenene er at vi er en tverrfaglig organisasjon. På denne måten kan alle bidra med forskjellig kunnskap.

Kjærgaard poengterer også at til tross for at korsang kan sees på som en noe eldre sjanger, følger de den musikalske utviklingen som har vært, og synger både pop og andre sterke rytmiske sanger, vel så mye som klassisk musikk.

Tradisjonsrike sangfugler

Hva som skal skje under resten av jubileumsfeiringen som går over en hel helg, er i utgangspunktet hemmelig. Det de kan røpe er at det kommer andre studentkor fra hele Norge for å feire sammen med dem, i tillegg til tidligere Sirener. Til sammen er de rundt 200 stykker, og det skal være gaveutveksling og gallamiddag, i tillegg til en stor overraskelse som Sirenene ikke vil røpe hva er for noe.

– Det blir en heidundranes feiring, sier Kjærgaard.

Planen for de neste 20 årene og Sirenenes fremtid er vanskelig å si noe om, synes de, men noen ønsker er det likevel. Koret er en organisasjon i stadig utvikling, men å holde fast ved tradisjonene er noe de synes er viktig. Det er likevel det aktive koret som må bestemme hvordan de vil at koret skal være.

– Vi skal jobbe for å fortsette å være et relevant musikalsk og sosialt tilbud for studiner i Bergen. Et sted for sang, felleskap og kreativ utfoldelse, sier Aschjem.

Koret kommer til å endre seg i takt med samfunnet, tror de, men Kjærgaard mener at Sirenene aldri vil forsvinne.

– Det er utrolig mange ildsjeler der ute, og når jeg tenker på hvor mange som legger ned hardt arbeid for felleskapet, blir ord fattige, sier hun.

– Jeg tror ikke folk skjønner det før man er en del av det, sier Aschjem.