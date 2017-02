Får 280 000 for å forske på SKAM

UNDER LUPEN. John Magnus Ragnhildson Dahl og Synnøve Lindtner skal analysere SKAMs demokratiske verdier ned til minste detalj. FOTO: TORE HAUKE THIESEN

Har SKAMs popularitet noen påvirkning på samfunnets demokratiske verdier? To forskere ved Universitetet i Bergen har blitt tildelt 280 000 kroner for å finne ut av det.

– Skam er en så stor og populær TV-serie at jeg mener det er viktig å forske på den.

Det sier Synnøve Lindtner, medieforsker ved Universitetet i Bergen. Sammen med kollega John Magnus Ragnhildson Dahl har hun fått 280 000 kroner fra Medietilsynet til å forske på hvordan SKAM engasjerer, inspirerer og bidrar til debatt i samfunnet. Saken ble først omtalt på journalisten.no.

– Det er spennende å se hvordan ulike grupper bruker serien på forskjellige måter. Unge ser på den som en tenåringsserie, og sammenligner den med andre serier de ser på, mens voksne kanskje ser på den med et snev av nostalgi og blir tatt tilbake til venninnegjengen på videregående, forteller Lindtner.

Tidkrevende

Et raskt Facebook-søk viser utallige SKAM-grupper, hvor den største siden har over 100 000 likerklikk. Det betyr mange diskusjonstråder og kommentarer å bla gjennom for forskerne.

– Vi går veldig nøye til verks. Vi intervjuer mennesker fra seriens målgruppe, vi ser episodene gjentatte ganger, vi leser alt av artikler, kommentarer og det som blir postet på Facebook. Det er tidkrevende, men gøy, forteller Dahl.

Ikke farlig for seerne

Hvordan SKAM påvirker ungdom har vært mye debattert. Særlig gjelder dette rusbruken, som enkelte har pekt på at kan være uheldig for de unge seerne. Et annet hett tema er forholdet mellom Noora og William. I store deler av serien kan det virke som om William er manipulerende, noe mange mener kan sende uheldige signaler til seerne.

– Ja, det er noe vi har lagt godt merke til så langt. Med de tradisjonelle mediene er det ofte veldig enten eller, men vi har sett i diskusjonstråder at seerne i målgruppen er veldig flinke til å drøfte nyansene i forholdene mellom karakterene. Ungdommen forstår mer enn det media antyder. I tillegg har vi sett at SKAM-fansen gjerne diskuterer aktuelle tema i episodene lenge før tradisjonelle medier omtaler det, sier Dahl.

Et av hovedmålene med prosjektet er å finne ut om det ligger noen demokratiske kvaliteter i SKAM. Dette gjør de ved å analysere diskusjonene som forekommer rundt de forskjellige temaene som blir tatt opp i serien. Kjønnsroller og -diskriminering, homofili og spiseforstyrrelser er alle temaer som angår unge, og som også spiller ut i den politiske sfæren

Fremmer toleranse

Lindtner mener også at SKAM har en evne til å skape forståelse på tvers av ulikhet, noe som kan tenkes å få utslag i en tid der politikken ofte spiller på konflikter mellom folk i stedet for å fokusere på fellesskapet.

– Allikevel er det viktig å poengtere at «Skam» er en serie som tar opp politiske temaer uten selv å være politisk. Den kommer aldri med en fasit på hva som er rett og galt, sier Lindtner.

­­­­Forskerne har ennå ikke helt bestemt seg for hvordan de skal forvalte pengene, men regner med at hverdagen fortsatt vil brukes på intervjuer, serieanalyse, kommentardrøfting og systematisk forskning på seerne.

Funnene deres må riktignok SKAM-kikkerne tåle å vente litt på, siden Lindtner og Dahl skal bruke storparten av 2017 på prosjektet. Til gjengjeld kan fansen trøste seg med at det da blir tid til å få med både sesong fire og en eventuell sesong fem i forskningen deres.