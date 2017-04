A-laget

Geelmuyden Kiese er en merittert bedrift. Hvert år har vi hundrevis av søkere til 12 internships. Nåløyet for jobb er trangt. Vi jakter ikke lesehester, men hele mennesker med allsidige interesser. Fordi så mange vil jobbe i GK, har de vi ansetter også gode karakterer. Det holder vi ikke mot dem.





Dette var Svein Roger Selles poeng i et leserinnlegg han skrev i Studvest denne uken. Det er ikke enten eller. Gode kandidater lever balanserte liv. Bloggen ble skrevet etter at Selle hadde deltatt i et debattmøte på NHH med tittelen «Flink nok?» om lese- og karakterpress.

Dagen etter skriver Øyvind Fredriksen i Studvest at han opplever innlegget til Selle som dobbeltmoralsk fordi jeg i et intervju med reklamebladet Kampanje har sagt at GK ansetter folk med A-snitt. Men Selle har da aldri hevdet at vi ansetter skoletapere! I intervjuet presiserer jeg at karakterer først og fremst spiller rolle fordi det dokumenterer evne til å lære. Det er viktig for et selskap som GK som selv gir et læringsløfte til alle ansatte. Dessuten understreker jeg, som Selle, at selskapet benytter mange andre kriterier når vi rekrutterer. Blant annet legger vi vekt på holdninger, innsats i frivillige eller politiske organisasjoner, i redaksjoner eller for studentmiljøet når vi bygger A-laget vårt.

Når du søker jobb i Geelmuyden Kiese, må du klarer å sette ord på din egenart. Jo flere spørsmål du stiller deg selv, og jo flere svar du tvinger frem før vi treffes, desto større er sjansen for at du overasker når du gir meg historien om deg selv. For eksempel: Du sier du er utadvendt. Initiativrik. Eller ansvarsfull. Det nytter ikke å skrive fine ord under nøkkelkvalifikasjoner, og sette punktum. Vi trenger eksempler. Hvorfor krevde sitasjonen at du tok ansvar? Samarbeidet du med andre? Inspirerte det andre? Hvorfor det? Historien bak ordet er spennende. Nesten alltid så spennende at du bør starte søknaden med nettopp den historien. Vi ansetter ikke karakterer. Vi ansetter som sagt mennesker.

I GK vet vi at en eksamenskarakter ikke er et perfekt mål på dine evner, og i hvert fall sier ikke karakterkortet mye om din personlighet. Derfor bruker vi flere kriterier når vi ansetter. I GK må du ha et brennende ønske om å lære mer om kommunikasjon. Men fordi vi ønsker et A-lag og anerkjenner at et A-lag består av ulike mennesker, krever vi heller ikke at du skal vite alt om god kommunikasjon. Vi gir deg et læringsløfte i det du starter, og lover at vi er det stedet i Skandinavia hvor du skal lære mest om kommunikasjon og kommunikasjonsrådgivning. Derfor har mange av landets dyktigste kommunikasjonsfolk GK på CVen.

Så til NHH-studentene. Bachelorstudiet ved NHH er en av landets vanskeligste utdannelser å komme inn på. Det er blant grunnene til at NHH er en av GKs viktigste rekrutteringsarenaer. Nesten 90 prosent av NHH-studentene har relevant jobb innen 6 måneder etter endt utdannelse. Noen av dem har gode karakterer. Men ikke alle. De får jobb likevel. Så hvorfor har NHH studentene angst? Dette er mennesker i sin beste alder. Når vi rekrutterer, leter vi etter studenter som forstår å leve livet.