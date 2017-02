Å leve i en kroppsfiksert studiehverdag

ILLUSTRASJON: TRINE LOUISE WEEN

Det er på tide å innse at det er helt greit å være gjennomsnittlig.

Det er 2017. Treningsbilder, magemuskler, silikonpupper, store rumper og reklame for Restylane oversvømmer Instagram-feeden min.

Følelsen av at en bør se ut på en bestemt måte har sikkert mange av oss kjent på også før vi ble studenter. Så, når studietiden kommer, får vi enda flere stressfaktorer å bryne oss på. Mange føler press om å sitte på lesesalen langt inn i kveldstimene hver dag, og særlig på studier som jussen og NHH opplever studentene karakterpress. I tillegg kommer forventningene om at en skal være sosial og melde seg inn i studentorganisasjoner en kan sette på CV-en.

På toppen av alt dette skal du aller helst stå opp grytidlig og løpe en mil eller løfte vekter før forelesning. Helgene bruker du selvfølgelig på fjellturer og sosiale aktiviteter, og stipendet bør gå til sminke og nye klær dersom du skal se være på topp. Som studenter kjenner vi med andre ord på et voldsomt kroppspress.

Jeg tenker selv hver eneste dag over ting ved egen kropp som kunne vært bedre. Hadde jeg valgt å fikse på noe av dette, ville jeg helt sikkert bare funnet nye «feil» hele tiden. Det handler derfor om å ta til takke med og godta det en har.

Rakk du ikke å trene før forelesning i dag? Da fikk du kanskje sovet en time ekstra. Spiste du pizza til middag igjen? Da ble du kanskje ferdig med noen flere sider pensum i stedet, og det er i grunnen ikke så verst det heller. Det skal ikke være nødvendig å gå rundt med konstant dårlig samvittighet for alt det en ikke har fått gjort.

For noen går kroppshysteriet så langt som at de velger å tømme sparekontoen eller jobbe ekstra timer på deltidsjobben for å fylle opp både leppene, puppene og rumpa. Vi må slutte å definere hvor vellykket vi er ut fra utseende, kroppsfasong eller hvor perfekte vi fremstår i sosiale medier.

Media og bloggere får ofte mye av skylden for kroppspress blant unge, og de aller fleste av oss er omgitt av både Instagram-profiler og nettaviser som forteller hvordan vi bør se ut. Bergenseren Kristin Gjelsvik har gjennom sin blogg uttrykt at hun kjemper for at selvtillit ikke skal defineres av utseende, og at hun føler seg alene i kampen om det normale. Gjelsvik er på ingen måte alene, og det må flere av oss tørre å fortelle. Det er tross alt helt greit å være normal.

Fikk du ikke sommerkroppen i år heller? Da fikk du kanskje en B på eksamen i stedet, og det er jo like bra – om ikke bedre. Som studenter har vi mer enn nok å tenke på. Ta det med ro, spis det du har lyst på og tren når du har tid. Det er på tide at vi innser at vi ikke kan få til alt. Og det er helt greit.