Ad Fontes i kaffeknipe

GRATIS? Selv om kaffen er gratis for Ad Fontes sine gjester, er den ikke gratis å kjøpe inn, poengterer de ansatte ved studentkaféen. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

Studentpuben Ad Fontes har servert gratis kaffe siden 2011. Nå har kaffefondet gått konkurs. – Gratis kaffe er vår greie, sier økonomiansvarlig.



Kaffefondet til Ad Fontes gikk, til humaniststudentenes store forskrekkelse, nylig konkurs. Studentorganisasjonen hadde da ikke noe annet valg enn å slutte å servere gratis kaffe og te. Kaffefondet åpnet i 2011, og er til fordi Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen/Saman) har et kaffemonopol, forteller Natalie Alvsåker, student og leder for Ad Fontes Studentorganisasjon.

– Det vil si at vi ikke har mulighet til å selge kaffe eller te i åpningstidene deres som er fra 10-16. Da var det naturlig at hvis vi skulle servere kaffe eller te, måtte det være gratis.

Kaffefondet startet med en sum på 10 000 kroner. Det har gått konkurs hvertfall én gang før, og Alvsåker forteller at fondet sliter i perioder. Økonomiansvarlig Harald Lexander forklarer at det viktigste grepet de gjør for å holde fondet gående, er å bevisstgjøre studentene når det er trange tider.

– Studentene vet at vi har et kaffefond og at kaffen ikke er gratis for oss å kjøpe inn selv om den er gratis å ta. Når det har gått en lang periode med gratis kaffe, og det er mange nye studenter som kommer inn og tar det for gitt, gir vi en liten påminnelse og kutter serveringen.

Loppemarked og kaffe-aksjon

For å få mer penger i kaffefondet har Ad Fontes hatt en firedagers aksjon hvor de ikke serverte kaffe eller te. Da ga de studentene muligheten til å vippse penger til fondet. Responsen har vært veldig stor, sier Alvsåker.

– I løpet av de fire dagene der vi ikke serverte kaffe fikk vi inn circa 70 prosent av forbruket vi har på en måned, altså rett under 7000 kroner. Det er ganske bra.

Det er fremdeles mulig å vippse penger til fondet, og i tillegg arrangerer Ad Fontes et loppemarked i kaféen den 22. april. Alvsåker mener det alltid er noe man selv ikke trenger som andre trenger, og håper på mye folk og masse lopper. Selv skal hun hjem i påsken og lete etter ting hun kan klare seg uten.

– Det går til en god sak, nemlig gratis kaffe og te til studenter. Dette er noe man trenger for å gjøre det bra på studiene. I tillegg kommer det til å bli veldig koselig.

Vil fortsette å servere gratis

Med et forbruk på kaffe, te og tilbehør på rundt 10 000 kroner i måneden er det tydelig at dette er et etterspurt tilbud. Det har vært merkbart mindre folk i kaféen den siste perioden uten kaffe og te, men omsetningen har vært den samme. Alvsåker mener tilbudet er blitt en del av Ad Fontes sin identitet.

– En kanne kan gå på ett minutt.

– Det er et konstant kjør, spesielt om morgenen, skyter Lexander inn.

Lektorstudent Vilde Akselberg forteller at Ad Fontes alltid har vært et sted hun har oppholdt seg, og estimerer et forbruk på circa to til tre kopper om dagen.

– Da jeg hørte at kaffefondet var tomt vippset jeg penger med en gang. Jeg følte det var en plikt ettersom jeg ikke har vært så flink å legge igjen penger.

Lexander presiserer også at de ikke forventer at noen skal donere penger.

– Det er fullstendig frivillig, men hvis ingen gjør det, blir det dessverre ingen kaffe, sier han.

Å selge kaffe er ikke et alternativ, til tross for at det er snakk om at Studentparlamentet skal prøve å bryte kaffemonopolet til Sammen, forteller Alvsåker. Ad Fontes har lyst å fortsette slik de gjør nå. .

– Gratis kaffe er vår greie, sier Lexander.