Alt det du tar for gitt

ILLUSTRASJON: ELI RIKTER WIBORG / SAIH

Har du tenkt over hvor mange av de selvfølgelige tingene i hverdagen din andre må slåss for i sin?

Det er en vanlig morgen som student i Bergen. Du står opp og lager kaffe, venter på at romkameraten din skal bli ferdig på badet, før du hiver i deg en brødskive og tar en power walk til fakultetet mens du hører på den sangen du ikke fikk spilt ferdig mens du kledde på deg.

Du går inn dørene på universitetet ditt (du blir ikke stoppet). På vei til forelesningssalen plukker du opp Studvest eller Stoff, med ytringer og nyheter fra studentmiljøet i byen (ingen har arrestert redaktørene). Professoren underviser, og uttrykker egne meninger rundt omstridte faglige spørsmål (uten å miste jobben). Etter timen går du ned til tavla for å ta et spørsmål på tomannshånd (du blir ikke kastet ut). Når du leter etter informasjon til neste seminargruppeoppgave, kan du sjekke både biblioteket og søke fritt på internett (kildene er ikke sensurert). Etter en lang dag på lesesalen drar du kanskje på et møte med organisasjonen du engasjerer deg i for tida (ingen banker deg opp), eller kanskje du skriver et innlegg til studentavisa for å be dine medstudenter være klar over hva akademisk frihet er (du blir ikke fengslet eller torturert).

De siste årene har verden vært vitne til et økt antall angrep på høyere utdanning. Studenter og akademikere som engasjerer seg for demokrati og menneskerettigheter blir forsøkt avskrekket, de blir utsatt for trusler, forfølgelse og vold. Disse aktivistene er ekstremt viktige for å motarbeide og utfordre autoritære regimer og undertrykkende politikk. Ivaretakelsen av deres rett til utdannelse er essensiell for at de skal kunne arbeide videre med sitt arbeid og endre status quo. Det er en grunn til at høyere utdanning er noe av det første undertrykkende regimer slår ned på.

Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) har i samarbeid med studentparlamenter, studentorganisasjoner, ungdomspartier og aktivister over hele landet initiert programmet Students at Risk (StAR). Ordningen lar studenter som ikke får fullføre utdannelsen i sitt hjemland på grunn av sitt arbeid for menneskerettigheter og demokrati, komme til Norge og fullføre graden sin på et norsk universitet. Prosjektet er inne i sitt tredje og siste år som pilotprosjekt, og det er for øyeblikket tjue StAR-studenter på norske universiteter, hvorav fem er i Bergen. Den norske regjeringen vil i løpet av våren 2017 vurdere hvorvidt programmet skal bli en permanent ordning.

Programmet er ikke bare en støtte til akademisk frihet, men en støtte til alle de sakene StAR-studentene kjemper for. Dette er, for å nevne noen, kampen for demokrati i Swaziland, protest mot okkupasjon i Palestina, motarbeidelse av kjønnslemlestelse av kvinner i Gambia, sikring av minoriteters rettigheter i Tyrkia, og styrking av kvinnerettigheter i Zimbabwe.

Vi trenger leger, kokker, lærere, kunstnere, ingeniører, statsvitere, historikere, sosiologer, jurister, økonomer, medievitere, psykologer, sykepleiere, piloter, arkitekter, elektrikere, filosofer, antropologer, arkeologer og forskere som tør å utfordre sin utdanning og sitt regime. Vi trenger ytringsfrihet og akademisk frihet.

Vi trenger disse studentene, og de trenger alle studentene i Norge for å bli hørt. For å vise din støtte til Students at Risk-ordningen, gå inn på www.studentsatrisk.no, og kom på noen av våre arrangementer i kampanjeperioden 20.-31.mars for å lære mer. Dersom du ønsker å engasjere deg mer, ta kontakt på saih.bergen@gmail.com.