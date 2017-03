Alvorsprega teater om pedofili

TEIKNESPRÅKTOLK. «Ikke som en svømmer» blir tolka av teiknespråktolk. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN.

Immaturus si nye oppsetning er ubehageleg, men viktig.

TEATER «Ikke som en svømmer» Regissør: Michaela V Gettwert Kvar: Tivoli/Det Akademiske Kvarter

Immaturus taklar i stykket «Ikke som en svømmer» eit vanskeleg, men viktig tema. Pedofili og barneporno er særs aktuelt i kjølvatnet av fjorårets «Dark Room»-sak. Temaet blir takla med respekt, men blir samstundes belyst på ein tidvis ubehageleg måte. Ubehaget er noko stykket lenar seg tungt mot frå byrjinga, og det er moglegens det viktigaste virkemiddelet dei nyttar.

Stykket legg seg nært skodespel som Jon Fosse sitt «Nokon kjem til å komme» i stil. Sceneoppsetningen er enkel, med få rekvisittar, tre skodespelarar og ingen namngidde karakterar. Framføringa frå skodespelarane er mesteparten av tida ganske stiv, men det blir tydeleg at dette er eit stilistisk val, meint for å øke ubehaget hos publikum.

Dei få rekvisittane blir nytta på ein god måte, men dei viktigaste virkemidla her er lyd og stillheit. Trass i småhumoristiske innslag, er dette eit svært alvorsprega skodespel.

«Hun» og «Han» er eit ungt par som nyleg har flytta saman, men opplev at ikkje alt er som det skal vere. «Det er alltid en distanse mellom oss» uttalar ein av hovudkarakterane til den andre på eit tidspunkt, og bekreftar høgt det regien allereie har vist oss på fleire måtar. Hanna Elise Jozefiak og Victor Olsbø Skinlo gjer ein overbevisande jobb som hovudpersonane, men får óg god støtte frå Stine Revheim Svellingen, som innehar fleire mindre rollar.

Dialogen er brukt på ein fantastisk måte. Det er ikkje alltid det som blir sagt, men korleis det blir sagt, som har mest å sei. Immaturus må óg berømmast for ikkje berre å ha nytta teiknespråktolkar, som vil vere til stades på to av oppsetningane, men óg for å ha nytta teiknespråk i sjølve skodespelet.

Avslutninga er skodespelet si store svakheit. Den kjem brått på, og gir ein følelse av manglande konklusjon. Det er mogleg dette er eit stilval, men det feiler i gjennomføringa, og trekk ned heilheitsinntrykket ein sit att med til slutt.

Ei anna svakheit er at det er vanskeleg å forstå kvar ein er i eit tidsperspektiv. Stykket ser ikkje ut til å vere kronologisk fortalt, men heller med minner og tilbakeblikk. Det er ofte vanskeleg å skilje mellom kva som er notid og fortid, og det gjer det vanskeleg å forstå korleis alt heng saman.

Stykket tek vendingar ein ikkje forutser, og greier å overraske publikum. Regien er meget bra gjennomført, og skodespelarane spelar bra saman. Immaturus oppnår målet med å vekke eit ubehag hos publikum, men etterlet seg likevel ein følelse av ufullstendigheit.