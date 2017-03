Anbefaler krusedulltegning i timen

KLAR SOM EN SAU. Student Elin Magrethe Sørbø fikk de blå deltager-arkene på skolen. Hun tror også mange andre studenter fra ikke-kreative linjer kommer til å sende inn sine bidrag. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

Kruseduller kan forbedre konsentrasjonen, øke kreativiteten og redusere studiestresset, mener studenter.

«Red Bull Doodle Art» Hva: En kunstkonkurranse der alle studenter over 18 år fra universiteter og høyskoler i Norge kan bidra med sine doodler. Når: 20. mars til 1. april (3 til 7. april kan man stemme online på den tegningen man mener bør vinne) Premie: kunsten sin i VR (Virtual Reality), utstilt på «Global Virtual Gallery».

– Studenter har en ting til felles: de aller fleste har et skjult talent når det gjelder å skrible tegninger i timen, skriver Red Bull på sine sider.

De arrangerer i år «Doodle Art-konkurranse», en tegnekonkurranse som retter seg mot studentmassen. Her slippes imidlertid ingen vanlige tegninger frem – kun «doodler», eller kruseduller, tegnet kun ved hjelp av penn og papir.

Erstatning for Instagram

For tredje gang åpner konkurransen for alle studenter i Norge. I år er det kunstdoen Guttestreker, bestående av Christoffer Krage og Petter Malterud Grøndahl, som skal bedømme bidragene. Dommer og student Krage håper at konkurransen kan bidra til at flere studenter kan finne tilbake til glede ved å tegne, og slik innse sitt eget potensiale.

– Å tegne er en naturlig del av progresjonen som barn. Når man blir eldre, derimot, blir tegneblyanten dessverre byttet ut med iPhone og PlayStation-kontroll, sier han.

Det er viktig å vise studentene at man bør finne et avbrekk og tid til å stresse ned litt. Om det så er bare for å doodle litt på et papir. Elin Margrethe Sørbø, grafisk design-student ved Høyskolen Kristiania

En «Doodle» er en ufokusert tegning laget mens hjernen ellers er opptatt. Tanken er at doodling er mer «lavterskel» enn å sette seg ned og tegne «ordentlig».

– En doodle er en rask tegning du gjør istedenfor å sjekke instagram. En tegning kan være et betydelig større prosjekt, forklarer Krage.

Kruseduller hjelper deg å huske

Dommer Krage mener at det å tegne kruseduller blant annet kan ha en positiv effekt på konsentrasjonsevnen.

– Tegning kan hjelpe deg med å huske. Å doodle under forelesning kan derfor være meget effektivt, spesielt hvis foreleseren gjør deg en smule trøtt i trynet, sier han.

Dette er student og deltager Elin Margrethe Sørbø enig i. Hun mener at doodling hjelper henne under lange forelesninger, og at hun gjerne får mer ut av forelesningen om hun kan tegne litt samtidig.

– For meg kan doodling fungere som et avbrekk. Jeg føler gjerne jeg får mer med meg på denne måten, når jeg slipper å bare stirre ned i skjermen.

Avbrekk

Studentene ved Høyskolen Kristiania ble oppmerksomme på muligheten til å delta gjennom skolen. Her hadde Red Bull en stand om hva konkurransen gikk ut på. Slik fikk studentene også utdelt de blanke deltagerarkene og litt tid til å sette igang.

– Når vi fikk en times tid til å bare doodle og høre på musikk, kjente jeg på hvor gøy det var og hvor mye jeg savner å kunne sitte og holde på med slike ting, sier grafisk design-student Sørbø.

Hun forteller at denne typen tegning er noe hun drev mye med før, men er nå noe som helst blir gjort under forelesning. Doodling er likevel noe hun mener kan ha flere positive funksjoner.

– Jeg tror at folk kan få utforsket tankene sine litt gjennom konkurransen, og at studentene kan innse at man gjerne er mer kreative enn man tror, sier hun.

– Man trenger jo ikke være den flinkeste til å tegne. Det er noe alle kan.

Hun mener at spesielt studenter kan ha godt av å ta frem pen og papir. Både for å distansere seg fra en hektisk hverdag, og fra pc-skjermen.

– Jeg opplever mye stress i forbindelse med jobb og skole. Det er viktig å vise studentene at man bør finne et avbrekk og tid til å stresse ned litt. Om det så er bare for å doodle litt på et papir, sier hun.

– Og det går ann å gjøre andre ting enn å sitte foran en skjerm og se på netflix for å finne dette avbrekket, legger hun til.

Kåre Norges beste doodler

Dette er første gang Guttestreker er med som dommere. Mange av elementene fra deres egen kunst kommer fra doodling, og de gleder seg til å se bidragene.

– Det å skulle bedømme kunsten vil alltid bli feil, for smaken er subjektiv og farget av et helt liv. Hvilket verk som treffer oss lengst inn i hjerterota, gjenstår å se, sier de.

– Hvem som skjuler seg bak pennene er umulig å si, men vi håper de har noe å fortelle.