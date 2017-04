Arbeidstaker eller oppdragstaper?

Arkivillustrasjon: SIMEN F. ULLTANG

LESERINNLEGG: Det er viktig at du som skal begynne i ny jobb er klar over dette skillet.

Tenk deg at du har jobbet over lang tid. Du har for eksempel gitt privatundervisning til rikingens barn rett borti gata, levert ut gratis tannkrem på Torgalmenningen eller vært fotballtrener for våre nye landsmenn.

Tenk deg så at sjefen en dag kommer bort til deg mens du tar på deg fotballskoene eller skal til å forklare gutten på 11 år hvordan man ganger to tall med hverandre. Han forteller at han ikke lenger ønsker din hjelp. Kanskje er begrunnelsen at gutten på 11 er dypt forelsket i deg, og at det derfor ikke lenger passer seg at du løser matematikkens mysterier for ham. Kanskje sier han at barna skal begynne å spille volleyball i stedet for fotball, og at du som er under 1.60 cm ikke vil egne deg som volleyballtrener. Begrunnelsen hans framstår som åpenbart urimelig og du føler deg urettferdig behandlet. Du er jo avhengig av denne jobben. Hvilke rettigheter har du i en slik situasjon?

I mange tilfeller vil du ha rett til å fortsette i stillingen som før dersom begrunnelsen er usaklig, og du vil uansett ha rett på lønn i oppsigelsestiden. Det er likevel et stort «men» her. Om du kan fortsette i drømmejobben som fotballtrener, vil blant annet avhenge av om du er ansatt som en arbeidstaker eller oppdragstaker.

Arbeidsmiljøloven gir nemlig bare de som er ansatt som en arbeidstaker et vern mot urimelig oppførsel fra sjefen. Dersom du ikke er en arbeidstaker, nyter du ikke et slikt vern. Som oppdragstaker er du bare ansatt for et oppdrag, og da kan sjefen faktisk, riktig nok avhengig av kontrakten, i noen situasjoner be deg om å pakke sakene dine og gå hjem.

Derfor er det viktig at du som skal begynne i ny jobb er klar over dette skillet. Les kontrakten nøye. Står det at du kun er oppdragstaker bør det lyse en varsellampe, i hvert fall om du vil ha arbeidsmiljølovens beskyttelse. Og det vil du nok.

Hvis du allerede har en jobb, og du nå ser at det står i kontrakten at du er en oppdragstaker, trenger likevel ikke alt håp å være ute. Det er nemlig ikke ordbruken i kontrakten som er det sentrale ved avgjørelsen av om du er en arbeidstaker eller oppdragstaker. Det er den faktiske jobben du gjør som vil være avgjørende. For å fastslå dette må det foretas en helhetlig vurdering av arbeidsforholdet. Her vil det for eksempel være sentralt om du får fast lønn, om det er avtalt oppsigelsesfrister og om arbeidsgiveren har mulighet til å kontrollere arbeidet ditt. Et annet moment av betydning er om arbeidsforholdet er av noenlunde stabil karakter. Leverer du tannkrem på Torgallmenningen hver lørdag mellom 10.00 og 14.00, og har gjort dette i lang tid, vil dette tale for at du er en arbeidstaker. Det samme er tilfelle hvis det står at du har en måned oppsigelsestid.

Selv om det står i kontrakten din at du er oppdragstaker, vil det altså være mulig at du i realiteten er en arbeidstaker som har et sterkt vern. Det er likevel best å være føre var. Snakk med arbeidsgiver og få klarlagt hvilke regler som gjelder, og hvilke forutsetninger han eller hun har for arbeidsforholdet. Ikke la en riking borti gaten eller en mann med mye tannkrem herse med deg. Stå opp for deg selv, og vit hva dine rettigheter er.