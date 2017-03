Arkitektstudenter vil bidra i Sentralbadet-debatten

OPTIMISTISKE. De tre lærerne for masterprogrammet, Guillaume Eckly, Cristian Stefanescu og Andrea Spreafico, har god tro på at masterprogrammet blir en suksess. FOTO: MARIE-LUISE DEIKE

Bergen arkitekthøgskole har denne våren et masterprogram om Sentralbadet og hvordan det mulig kan se ut, dersom trådene i kulturhus-debatten løses opp.

Bergen Arkitekthøgskole (BAS) tilbyr denne våren et masterprogram som tar for seg Sentralbadet i Bergen. Bergen kommune og Hordaland fylke er positive til å få omgjort den nedlagte svømmehallen til et fremtidig kulturhus – og dermed bli fast tilholdssted for BIT Teatergarasjen og dansegruppen Carte Blanche. Diskusjonen pågår enda, men det er mye penger det er snakk om: én million kroner som skal fordeles på kommunen, fylket og staten. Sentralbadet ble ikke nevnt i årets statsbudsjett.

Denne diskusjonen ga inspirasjon til underviserne på BAS, og 17 studenter skal nå tegne forslag til hvordan et eventuelt kulturhus kan se ut. Åtte av dem skal utstilles ved slutten av semesteret.



Det er ikke bare pensum og læringskrav som studentene må gjennom på veien mot mastergraden. BAS tilbyr også studentene en gylden mulighet til å jobbe med en aktuell sak som også gir en god del arbeidserfaring, kan underviserne fortelle. De kickstartet det hele med en studietur til New York City.



– New York-turen var for å vise studentene moderne samtidskunst og ulike kulturhus for å gi dem flere måter å løse slike type prosjekter på, sier en av de tre underviserne for masterprogrammet, Cristian Stefanescu.

Unikt semester

Masterprogrammet som tar for seg Sentralbadet i regi av BAS, vil kun være tilgjengelig vårsemesteret 2017. Til høsten vil de finne på noe nytt. Likevel var det ikke tilfeldig at de valgte Sentralbadet dette semesteret, kan Stefanescu fortelle.

– Masterprogrammet går ut på å finne ulike løsninger på hvordan man kan gjøre Sentralbadet om til et kulturhus for samtidskunst, teater og dans. Det gir oss en mulighet til å tilby studentene læring med ulike doser virkelighetserfaringer og spesifikke utfordringer, sier Stefanescu.

– Slike prosjekt oppstår sjeldent under arkitektutdanningen, men er reelle når studentene inntar arbeidslivet, legger han til.

Engasjerer studentene



En av dem som deltar i programmet er masterstudenten Turid Skåden.

– Jeg synes det er veldig kjekt å få jobbe med et bygg som har vært i byen så lenge og har vært brukt til så mye forskjellig, sier hun.

– Er det noe dere som studenter føler dere kan bidra med i Sentralbadet-debatten som foregår?

– Vi kan bidra med å se på de ulike mulighetene de har. Vi skal lage åtte ulike prosjekter, så da kommer vi med åtte ulike synspunkt på hva som kan gjøres. Kanskje det kan være med på å gi inspirasjon til hva som eventuelt kan skje med sentralbadet i fremtiden, sier Skåden.

DNS trakk seg



Både lærerne og studentene har god kontakt med hovedaktørene, både BIT Teatergarasjen og Carte Blanche. Ved å ha en aktiv dialog med aktørene, mener Stefanescu at studentene hele tiden må være fleksible og ha et åpent sinn i møte med eventuelle hindere som kan oppstå underveis.

– Et eksempel på dette kan være hvordan Den Nationale Scene (DNS) nylig trakk seg fra masterprogrammet. De var også en av aktørene vi hadde kontakt med sammen med BIT Teatergarasjen og Carte Blanche. Dette førte til at vi måtte endre «veien» for programmet, men igjen gir dette også en god erfaring for studentene, sier Stefanescu.

Direktøren for DNS, Bente Hartvedt Ringstad, forklarer at de har vært tydelige på at dette kunne komme til å skje.

– Vi har vært en aktiv del av programmet, men vi har sagt hele veien i forbindelse med prosjektet at vi ikke kan binde oss, fordi kulturdepartementet har igangsatt et konseptvalgutredning for DNS. Vi så da at å være en del av programmet kunne ødelegge for vår egen utredning som staten holder på med, i og med at vi går inn i vårt andre år som leiere av øvingslokaler i sentralbadet.

Selv om BAS har valgt å basere programmet på en sak som er aktuell og under diskusjon, har de likevel ikke noen innvirkning på hva som vil skje med Sentralbadet når det kommer til endelige avgjørelser som Bergen kommune og staten har ansvar for.

– Vi skal ha en utstilling på slutten av kurset i forbindelse med Festspillene i Bergen, der studentene vil vise frem hva de har tenkt ut og vise frem deres ideer for et fremtidig Sentralbad som kulturhus, sier Stefanescu.