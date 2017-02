Av og for studentene – ikke av og for kunstkritikerne

ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Kulturredaktør Live Vedeler Nilsen svarer på kritikken mot Studvests anmeldelser.

I et leserinnlegg i Studvest kritiserer teatervitenskapstudent Morten Ånstad studentmediene for å ikke følge spillereglene for god kunstkritikk. Da har han ikke tatt høyde for at det er nettopp det vi er: studentmedier.

«Nå begynner kunstkritikk å bli komplekst og besværlig», skriver Ånstad, men det er jo nettopp dette vi vil til livs. Jeg har forståelse for at det for en teatervitenskapsstudent anses som viktig å følge de normene og reglene som i teatervitenskapen er satt, og inkludere alle formaliteter. Jeg kan ikke snakke for alle de andre studentmediene i byen, men Studvest er en avis av og for studentene i Bergen – vi skriver for den gjengse student, og faktum er at den gjengse student ikke interesserer seg for formaliteter. Den gjengse student vil, ifølge våre lesertall, lese tekster som er forståelige, tilgjengelige og skrevet med dem i tankene. Vi skriver ikke for professorer, profesjonelle kritikere og redaktører, som han nok med rette påpeker at ikke vil sette særlig pris på anmeldelsene våre. Disse må nok dessverre henvises til aviser og magasiner med en litt annen målgruppe.

Så er det «av»-delen av «av og for studenter». Han skriver, med rette, at de fleste av journalistene som skriver anmeldelser ikke faller inn under kategoriene «dramaelev» og «teatervitenskapstudent». Disse er selvfølgelig hjertelig velkomne til å søke som journalister i Studvest, og kanskje vil deres anmeldelser falle mer i smak hos andre som setter pris på kompleks og besværlig kunstkritikk. Men per nå, er det altså helt vanlige studenter som skriver anmeldelser for helt vanlige andre studenter. Det bærer formuleringer og innhold preg av.

Når det er sagt, tror jeg ikke Ånstad kan ha lest så veldig mange av våre anmeldelser. Scenografi, musikk, lysdesign og kostyme er slett ikke noe som «drites i» – tvert imot blir disse elementene tatt høyde for og drøftet i våre anmeldelser, noe jeg tror han vil finne dersom han tar en titt på nettsidene våre. Refleksjoner og begrunnelser er noe journalistene legger stor vekt på når de anmelder, de er bare formulert på en måte som gjør det forståelig for studentene – skal studentene for eksempel bruke tiden sin på å gå og se Hamlet på DNS? (Svaret er at ja, det skal de – i hvert fall ifølge vår anmelder, som hverken er teatervitenskapstudent eller profesjonell kritiker). Det er svært viktig for oss å skrive anmeldelser som er reflekterte og nøye gjennomtenkte, og vi prøver slett ikke å fordumme verken oss selv eller leseren – vi skriver bare på en mer tilgjengelig måte, slik at studenter som ikke har like mye peiling på film og teater som Ånstad også får glede av det vi skriver.

Når det kommer til å være nøytral som anmelder, er dette noe vi tar på alvor. En anmelder får ikke lov til å anmelde et stykke dersom han eller hun har et forhold til noen av skuespillerne. Dersom Ånstad, eller noen andre lesere, vet om tilfeller der dette har skjedd, vil vi gjerne vite det. Noen ganger skjer det at en av våre anmeldere ikke er hundre prosent nøytrale i forkant, og at dette skinner igjennom i anmeldelsen. Der det har skjedd har vi blitt gjort oppmerksom på det, noe vi oppfordrer sterkt til, og korrigert feilen. Det skal ikke skje, men skjer likevel noen ganger når anmelderne er, som både Ånstad og jeg har påpekt – vanlige studenter.

Det er selvfølgelig synd at Ånstad, og kanskje andre studenter i hans situasjon, ikke får noe ut av å lese Studvest sine anmeldelser. Vi skulle selvfølgelig helst sett at alle satte pris på anmeldelsene, og vi prøver i den grad vi kan å skrive for denne typen lesere også. Men, som han påpeker i siste avsnitt: Forskjellen mellom publikum og kritikerne i dag er stor. Balansen mellom kunstner, publikum og kritiker er såvisst ikke i harmoni, men løsningen er ikke å skrive anmeldelser som publikum ikke forstår. Dersom kritikeren må bli mer avansert, må publikum det også. Fram til det eventuelt skjer, kommer vi til å fortsette med vårt samfunnsoppdrag – nemlig å være en studentavis av og for studenter.