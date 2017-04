Avlys debatten med rasisten, Samfunnet!

LESARINNLEGG: Vi må ikkje gje taletid til rasistisk tankegods. Difor ber eg innstendig Studentersamfundet i Bergen om å avlyse debatten med rasisten Charles Murray, skriv Axel Fjeld, masterstudent i filosofi ved UiB.

Les Samfunnet-leder Sindre N. Viulsrød svar på kritikken her.

Studentersamfunnet i Bergen har invitert til debatt om den amerikanske draumen fyrstkommande måndag kveld. Av alle ein kunne ha invitert til å snakke om dette, så har ein invitert Charles Murray. Murray er ein akademisk, men underleg nok ikkje politisk, diskreditert forskar tilknytta den høyrevridde tenketanken American Enterprise Institute, kjend som spreiar av den genetiske rasismen. Han er særleg kjend som medforfattar av boka «The Bell Curve».

Denne boka har vorten riven i fillebitar av veldig mange forskarar, og eg skal ikkje bruke meir tid på det enn å vise til Ashley Montagus klassikar «The Fallacy of Race» som er tilgjengeleg på Akademika, i ein oppdatert versjon med eit eige knusande kapittel om The Bell Curve, samt Frode Hellands glimrande artikkel «Rasisme uten rasister i Norge» som finnes på Salongen.no eller ved eit kjapt nettsøk. Det er ikkje noko poeng i å dille med om Murrays verk er rasistisk eller ikkje, det er fastslått ganske grundig – utan at det hindrar folk frå Minerva frå å hylle han som ein ytringsfridomshelt.

Det viktige er heller det djupt problematiske i å gje aktørar som Murray ei plattform, og misforståinga av rasisme som fenomen som ligg bak. Eg les på Facebook at Studentersamfunnet visstnok jobbar hardt for å sørge for at «Murray møter motstand» – dei forbereder seg nemleg i fleire veker på førehand. Det er prisverdig nok, men førestillinga er klar og velkjend: Ved å gje rasistisk tankegods litt god gammaldags intellektuell motstand, vil den forsvinne, og vi kan alle være glade, slå hjul og leke sisten i ein blomstareng av studiepoeng etter at vondskapen er utsletta.

Det underliggande premisset er at rasisme er basert på rasjonelle impulsar, og kan difor kurrerast med gode argumenter. Ingenting kunne vore fjernare frå sanninga. Rasisme er ikkje basert på rasjonalitet. Rasisme er ikkje i den rasjonelle sfæra i det heile. Rasisme er basert på kjensler som frykt og hat. Rasisme er gift.

Å oppleve rasisme er ikkje «forholdsvis ubehageleg», slik vi som ikkje opplever det har for uvane å tenke om den. Rasisme er ei gift som set seg i kroppen, det skapar ein angst og ei smerte som ikkje kan førestillast av oss som ikkje har opplevd det. Rasismen er fysisk, både for dei som opplever den – men også for dei som let seg fylle av den. For folk vert ikkje rasistar gjennom noko slags rasjonell aha-oppleving der ein set pris på gode argument – folk er strengt tatt ikkje «rasistar» heller. Ein kan eigentleg ikkje dele folk inn i rasist eller ikkje-rasist, fordi vi er alle utsette for å tenke, tale eller handle på bakgrunn av rasistisk tankegods i større eller mindre grad, meg sjølv inkludert. Dette er nettopp av di det ikkje er rasjonelt eller medvite, men kjenslebasert og undermedvite.

Det er det som er så farleg ved å gje taletid til dei som sprer rasistisk tankegods – gifta siv umiddelbart inn i kroppen vår og byrjar nedbrytinga. Somme av oss har sterkare forsvar enn andre, men alle kjenner på usikkerheita og tvilen når nokon argumenterar sjølvsikkert for rasistiske standpunkt, slik Murray vil gjere. Jo meir gift ein slepp laus i lufta, dess fleire sjuke vert det. Det er difor vi ikkje klarte å bekjempe rasismen etter massedrapet i 2011, nettopp av di at vi i staden for å avgrense gifta, valde å sleppe den laus i drikkevatnet vårt. Det er ikkje det minste rart at det offentlege ordskiftet har vorte så sjukt som det har vorte.

Slik sett er det at Studentersamfundet har invitert Murray berre symptomatisk på korleis det står til med samfunnet vårt. Dei fleste av oss er jo vand med å tru på førestillinga om at rasisme kan møtast med å «ta debatten». Det kan den altså ikkje.

La oss hugse på at rasisme ikkje fyrst og fremst er noko abstrakt fenomen vi pludrar om over kaffi. Rasisme er fyrst og fremst vald. Rasisme er i ytste konsekvens agitasjon for etnisk rensing og folkemord. Rasisme er knuste knoklar, opne sår og gravar på kyrkjegarden. Nynazistar står bak noko slikt som 300 valdelege angrep i Skandinavia dei siste tiåra, og godt over 100 drap. Dette er ikkje noko å leike med.

Det er på bakrunn av dette at eg, som forskar på rasisme som fenomen, eg som høyrde bomba eksplodere den julidagen, eg som medmenneske, no ber Studentersamfundet i Bergen om å avlyse debatten med Murray fyrstkommande måndag. La oss her byrje arbeidet med å sette ein stoppar for den utviklinga samfunnet er inne i, la oss vise våre medmenneske at vi meiner alvor når vi snakkar om solidaritet. La oss sette ein stoppar for gifta.

