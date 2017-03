Bakterievennlige forhold i SiB-kantinen

35 GRADER. Dette er blant de laveste målingene som ble gjort i kantinen. FOTO: TORE HAUKE THIESEN

Noe av maten som selges i SiB-kantinen på Studentsenteret holder temperaturer som bakterier vokser best i. Verken Mattilsynet eller kantinesjefen selv hadde godkjent slik mat.

HVORDAN MÅLINGENE BLE GJORT En journalist kjøper mat fra enten buffet eller vanlig servering.

En annen journalist sitter klar med temperaturmåler ved nærmeste bord, og stikker den så fort som mulig inn i kjernen av den varme maten.

Fotografen tar til slutt et bilde av temperaturmåleren og maten, så fort måleren har stabilisert seg på en temperatur.

På Studentsenteret er SiB-kantinen storleverandør av mat til studentene. For å å drive restaurant på denne måten, er kantinen pålagt å følge bestemmelsene Mattilsynet gir om håndtering av mat.

I disse bestemmelsene står det blant annet at varm mat som omsettes skal «gis en varmebehandling som er tilstrekkelig for å hindre mikrobakteriell vekst, og deretter holdes ved 60 °C eller høyere». Altså skal varmmat holde minst 60 grader når den legges på fatet ditt.

Studvest har de siste tre ukene foretatt flere stikkprøver (se faktaboks) av hvor varm maten er. Flere av prøvene har vist resultater under 40 grader, langt under Mattilsynets anbefalinger.

Grunn til å stille spørsmål

– Hvis den varme maten som serveres er under 60 grader bør man begynne å stille spørsmål, sier seniorinspektør Margrethe Wold fra Mattilsynets distriktskontor for Bergen og omland.

Hun forteller at dersom Mattilsynet hadde målt så lave temperaturer på ferdig stekt mat, ville de spurt kantinen om hvor lenge maten hadde ligget ute. Det er en av faktorene som Mattilsynet tar med i vurderingen av om maten er trygg eller ikke.

– Det er en vurdering av tid og temperatur. Dersom vi antar at maten har stått ute lengre enn to timer, ville vi gitt omsetningsforbud på den aktuelle varen.

Ifølge Wold trenger de fleste matforgiftningsbakterier å vokse i omtrent to timer før de blir mange nok til å kunne gi sykdom. Studvest observerte ikke hvor lenge maten sto ute før målingene.

– Men det vil uansett være en dårligere opplevelse for kunden om maten ikke er så varm som man forventer, understreker Wold.

– Feil kan skje

Kjøkkensjef i kantinen på studentsenteret, Eli Hovdenak, bekrefter overfor Studvest at de jobber for at maten skal holdes over 60 grader.

– Vi har målt temperaturer så lavt som ned til 36 ºC. Hva er din kommentar til det?

– Det virker veldig rart. Noe er jo feil, slik skal det ikke være. Vi har veldig gode rutiner her, så det må være noe spesielt med den dagen dere målte.

– Dette er ikke et enkelttilfelle, vi har målt temperaturer over flere uker.

– Nei, nå vet jeg ikke helt hvilket måleutstyr dere har brukt.

Hovdenak forteller videre at feil kan skje siden det er så mange mennesker involvert i matserveringen. Hun avviser også at det er noe galt med serveringsstasjonene.

– Men er det farlig å servere mat ved lave temperaturer?

– Det er farlig hvis mat blir stående på 36 grader i vannbad.

Fare for bakterievekst

På Trygg Mat sine nettsider står det at bakterier formerer seg hyppigst ved 37 grader. Mattilsynet skriver på sine sider at bakterier vokser best mellom 25-40 grader, og at mat burde oppbevares kortest mulig tid i dette temperaturområdet.

På spørsmål om hva kjøkkensjef Hovdenak ville gjort selv hvis hun fikk servert så kald mat, er svaret klart.

– Da hadde jeg klaget på at maten ikke holder god nok temperatur.

– Er det vanskeligere å holde maten varm i buffet enn i vanlig servering?

– Nei, det skal ikke være vanskelig å holde maten varm. Hvis maten ikke er varm nok, skal den ikke være der.

Hovdenak har en klar oppfordring til hva studenter bør gjøre hvis de ikke er fornøyde med maten.

– Hvis noen opplever feil med maten, ikke nøl med å ta kontakt. Den beste kritikken vi kan få er når folk kommer direkte til oss. Da kan vi ta tak i problemet med en gang.

Studvest understreker at flere av målingene ga temperaturer som var godt over 60 grader. Måleutstyret er nok ikke av samme kaliber som mattilsynet sitt, men flere av temperaturene har vært så lave at det ikke er tvil om at maten var for kald.