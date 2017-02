Bare halvparten av studentene fornøyde med undervisningen

SKUFFET. Leder i NSO, Marianne Andenæs, er skuffet over at studiestedene får denne tilbakemeldingen for fjerde år på rad. ARKIVFOTO: MARIE HAVNEN

En betydelig andel av norske studenter synes undervisningen og veiledningen de får er for dårlig, viser en ny NOKUT-undersøkelse. – På tide at institusjonene gjør noe med dette, sier studentleder.

Dette er tallene: 77% er tilfredse med utdanningen sin som helhet.

85% mener studiet har arbeidsrelevans.

Studentene bruker i snitt 35,5 timer i uken på studier, hvorav:

– 16,9 timer på organisert undervisning

– 18,3 timer på egenstudier

I dag ble resultatene fra Studiebarometeret, en årlig undersøkelse gjennomført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), lagt fram. For fjerde år på rad svarer studentene at de er minst fornøyde med undervisning, veiledning og medvirkning på disse.

De 29 000 spurte vurderte ulike sider av studiene sine på en skala fra én til fem. I snitt 45 prosent ga tre eller dårligere på hvor fornøyde de er med undervisning og veiledning.

- Nå må institusjonene gjøre noe med dette, sier Marianne Andenæs, leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO), i en pressemelding.

Skuffet

Andenæs er skuffet over at studentenes tilbakemeldinger ikke har blitt tatt på alvor tidligere, og at deres tilfredshet står på stedet hvil.

– Vi kan ikke få et femte år med de samme tilbakemeldingene, sier hun.

NSO-lederen peker på at Stortinget, som i det siste har hatt ekstra fokus på utdanningskvalitet, nå har en mulighet til å sende konkrete forventninger til landets rektorer og fagmiljøer.

– Vi håper det kommer krav om mentorordning ved alle institusjoner, som vi har etterlyst lenge.

– Bør brukes til å løfte kvaliteten

NOKUT-direktør Terje Mørland er enig med studentlederen i at undersøkelsen bør brukes for å løfte kvaliteten på de studieprogrammene som kommer dårlig ut i undersøkelsen.



– Studiebarometeret avdekker at det er store forskjeller mellom de ulike studieprogrammene. Jeg oppfordrer institusjonene til å sammenligne studieprogrammer på tvers og snakke sammen om hvilke tiltak som fungerer. På den måten kan man lære av hverandre, få til forbedringer og gi studentene den utdanningen både de og samfunnet forventer, skriver han i en pressemelding.

Tydelige forventninger fra de ansatte

Til sammenligning mener underviserne at det største problemet i undervisningssituasjonen er at studentene ikke stiller godt nok forberedt. Dette kom frem i en annen NOKUT-undersøkelse, som ble presentert i januar.

Rundt halvparten av studentene som har svart på Studiebarometeret opplever at de faglige ansatte har høye ambisjoner på deres vegne, noe som gir utslag positivt utslag for studentenes generelle tilfredshet.