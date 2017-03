Bare én av fire fullfører på normert tid

SNEGLEFAKULTETET. Bare 25 prosent av studentene ved HF-fakultetet fullfører studiene på normert tid. FOTO: MIKAEL ADATO

UiB-studentene er generelt dårlige på å gjennomføre studiene, men HF-studentene er verstinger. – Tallene er for dårlige, sier dekan.

Studvest har tidligere skrevet at bare én av tre studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) klarer å gjennomføre en bachelorgrad på normert tid. Blant disse studentene skiller studentene ved Det humanistiske fakultet (HF) seg ut som de dårligste.

Blant de 869 studentene som begynte på en treårig utdanning ved fakultet i 2013, var det bare 25,4 prosent som fullførte i 2016.

– Det viktigste å si om dette, er at tallet er for lavt, sier dekan ved Det humanistiske fakultet, Margareth Hagen.

Hagen understreker at det er sterkt ønskelig at flere gjennomfører studiene på kortere tid.

Vil øke studiekvaliteten

Ifølge dekanen har fakultetet de siste tre årene gjort flere tiltak for å bedre gjennomføringen.

– Det er innført faglige introduksjonsemner og gruppemottak i første semester. I tillegg har flere fagmiljøer har innført mentorordninger og det er opprettet flere praksisemner.

I 2016 ble fakultetets programmer gjennomgått og revidert, med sikte på mer effektiv utnyttelse av undervisningsressursene.

– Vi vil ha økt studiekvalitet med klarere arbeidsrelevans, sier Hagen.

Ifølge henne er det slik at mange studenter søker opptak til bachelorprogrammer, til tross for at de bare planlegger å ta enkeltemner. Disse studentene trekker ned statistikken, uten at de er å regne som frafall.

– UiB jobber med å få til en ny opptaksordning for enkeltemner, og dette vil gi mer reelle tall for gjennomføring på bachelorstudiene.

Tapt verdiskapning

Professor i samfunnsøkonomi ved UiB, Kjell Erik Lommerud, mener det er noe galt med at mer enn halvparten av studentene ved universitetet er forsinket i studiene.

– Tiden og kreftene til studentene er verdt noe, og kommer man senere ut i arbeidslivet er det en stor kostnad, sier han.

Lommerud forklarer at gjennomsnittslønnen i Norge ligger på over 500 000 kroner. Hvis dette representerer den tapte verdiskapningen ved forsinkelse av studiene, er det ganske mye i forhold til hvor mye som brukes på undervisningen av en student.

Lommerud foreslår blant annet strengere krav til karakter ved opptak til studiet.

– Det ville kanskje lønnet seg å bruke mer ressurser på studentene, eller gitt studentene økonomiske rammer som muliggjør studiet på heltid. Men det kan også være at vi burde sette litt strengere krav til karakterer i inntaket, slik at de som kommer inn har forutsetninger for å gjennomføre krevende studier.