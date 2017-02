Bergensstudenten på Kina-eventyr

I SITT ESS. Kambestad er grasiøs i lufta i de kinesiske bakkene, til tross for diverse nachspiel og skålerunder om kveldene. FOTO: MONOMEDIA.

Lite visste lektorstudenten at den ti minutter lange praten i stolheisen skulle føre til et uforglemmelig skieventyr i Kina.

Det er lett å se at lektorstudent Daniel Kambestad er en sporty type. Iført den grå turbuksen og den lyseblå allværsjakken kommer han gående mot SV-bygget med sykkelen sin. Lektorstudenten skal fortelle om sitt eventyr i Kina, som han nylig kom hjem fra.

Vil ha 300 millioner skikjørere



– Jeg og en kompis ble stoppet i trekket av Per Ståle Grude fra skiforbundet som ville ta bilder av oss fordi vi stod telemark. Vi satt sammen i stolheisen på vei opp, og vi hadde en prat på circa ti minutter. Han fikk se et bilde av meg på ski, og vi fikk kontakt på Facebook, sier Kambestad.

En uke etter det tilfeldige møtet var Kambestad blant de 15 norske telemark-entusiastene som ble invitert til nordvestlige Kina. Målet med turen var å promotere vinter-OL som skal holdes i landet i 2022. Det var lokale myndigheter i regionen, sammen med det norske skiforbundet og Kinas eget skiforbund, som inviterte.

– Jeg visste ingenting om hva turen gikk ut på, men tenkte at jeg måtte gripe sjansen. Jeg fant fort ut at det var en stor gruppe som skulle dra, og bestemte meg for å bli med, selv om jeg ikke kjente noen, sier Kambestad.

De kinesiske arrangørene for OL i 2022 identifiserer Norge og telemarksporten som den viktigste relasjonen til deres rike skihistorie. De ser telemarksporten som en viktig brikke, særlig fordi skiene som tradisjonelt har blitt brukt til å kjøre telemark likner veldig på de eldste skiene som er funnet i Kina, kan Kambestad fortelle.

I tillegg til å promotere OL gjennom denne tilknytningen, ønsket de kinesiske arrangørene å nøre oppunder folks interesse for telemark. Per dags dato har telemarkforbundet i Kina mellom ti og 20 medlemmer.

– Det finnes i dag få aktive utøvere innenfor vinteridretten, og siden Kina skal arrangere OL i 2022, har de som mål å få 300 millioner aktive utøvere før OL går av stabelen om drøye fem år, sier Kambestad.

Kjendiser for en uke

Kambestad og resten av reisefølget fikk virkelig kjenne på kjendistilværelsen, og levde i VIP-luksus. Den tidligere generalsekretæren Zhao Jian og den lokale administrasjonen i Altai City, der de holdt til, var alt annet enn gnien.

– Det eneste jeg betalte var flybilletten, og der måtte jeg ut med 5300 kroner. Utover det tror jeg at jeg brukte circa 300 kroner i lommepenger. Resten av oppholdet, mat, drikke også videre, fikk vi sponset av gavmilde kinesere, sier Kambestad.

Med staselig besøk fra Norge fulgte det staselige middager, der taler og blant annet borgermesteren i Altai stod på programmet. Taler og skåling er noe kineserne har hjertet nært under fine middager, kan Kambestad fortelle. Om «Gambi» (skål) utbringes under talen, er den gyldne regelen at alle skal skåle og drikke lik mengde som den som utbringer skålen.

– Det ble derfor veldig god stemning blant publikum da borgermesteren i Altai utbringet hele ni skåler under sin 45 minutter lange tale, sier Kambestad og ler.

– Hva var det mest spesielle, rareste eller gøyeste som skjedde på turen?

– Samme kvelden som vi var på middag med borgermesteren endte vi opp på nachspiel med en velstående politiker i Altai-regionen, en av de første kinesiske utøverne som skal stille i OL, og det som regnes som Altai-regionens beste band. Det var en veldig spesiell kveld, sier Kambestad.

Født med ski på bena

Kambestad, som er født og oppvokst i Odda, har alltid hatt en forkjærlighet for ski, snø og vinter. Han har stått på ski så lenge han kan huske, men det var i tolvårsalderen han begynte å kjøre aktivt.

– Det er spennende å pushe grenser. Mange kan tenke at det er skummelt, men det er spenningen som oppstår som gjør at det blir en form for glede. Da ender man opp med en mestringsfølelse, sier Kambestad.

Selv om Kambestad er blitt en stadig mer aktiv kjører gjennom årene, har han aldri vært med i noen skiklubb. Han har kun stått med kompiser og utviklet seg som telemarkskjører på egenhånd, forteller han.

– Da vi begynte å stå aktivt var det ofte veldig gruppert, slik at telemarkkjørere stod for seg og alpintkjørere for seg. Det er først nå de siste årene at vi står mer samlet, sier Kambestad.

Men å drive med frikjøring er ikke bare en dans på roser. I løpet av barndommen har Kambestad vært en del på sykehus grunnet knall og fall. Han har totalt vært innlagt ellve ganger på sykehus på grunn av hodeskader.

– Allerede før jeg var ferdig med barnehagen var jeg tre ganger på sykehus grunnet hodeskader. Etter min ellevte gang, kjøpte jeg med helhjelm.

Hodeskader har det vært mye av, men antall brudd i ulike bein derimot er betraktelig færre. Kambestad har kommet seg unna med to brudd totalt, et på kragebeinet og et på halebeinet.

– Så lenge snøen er god, kan du lande både opp ned og på hodet og likevel komme uskadd ut av det. Snøen koser den med deg om du faller, sier Kambestad. UTHEVET SITAT OGSÅ!

Drømmeføre

Det ble ikke så mye kosing med snøen i Kina, kan Kambestad fortelle. Med fine fjell, godt føre og aldri mer enn 2 m/s med vind var forholdene supre. Snøen, som var en del uker gammel, var så tørr og porøs at det var drømmeforhold i Altai-fjellene.

– Det var ikke mange frikjørere som hadde tatt turen før oss, så vi fikk kjøre fritt i drømmeføre med veldig få markerte spor, sier en fornøyd Kambestad.

Om tilbudet skulle dukke opp igjen, vil ikke Kambestad nøle et sekund.

– Hvis jeg blir invitert igjen takker jeg selvfølgelig ja. Det var en fantastisk tur å få være med på!