Betaler du leia med både penger og helsa?

ARKIVFOTO: PRIVAT

LESERINNLEGG: Har utleieren ansvaret for det om helsa di blir dårlig på grunn av fukt i leiligheten?

Du har signert leiekontrakt og gleder deg til å flytte inn i leiligheten. Den så både moderne og fin ut på bildene i annonsen, og nesten like bra ut på visning. Kort tid etter innflytting oppdager du imidlertid noe som kan ligne mugg i flere av leilighetens vinduskarmer, og etter hvert merker du også at du får hodepine av å oppholde deg inne i leiligheten. Når du tar dette opp med utleieren blir du blankt avvist. Du får beskjed om å komme tilbake når du har bevis på at det er tale om mugg. Du klandrer deg selv for å ikke ha fulgt enda nøyere med på visning og ikke vært mer skeptisk til den smilende og positive utleieren. Samtidig føler du deg litt lurt. Burde ikke utleier ha ansvaret for å sjekke ut dette?

Det er ingen hemmelighet at dårlig inneklima henger sammen med helseplager, og når det kommer til fukt og mugg er problemet velkjent. I følge Helsedirektoratet er dårlig inneklima særlig forbundet med astma, hodepine, eksem, tett eller rennende nese, tretthet og ulike luftveisinfeksjoner.

Flertallet av leietakere leier leiligheter eller rom i bofellesskap som er noen år gamle. Er du student, gjelder dette sannsynligvis deg. Leier du da i tillegg bolig i det regnfulle, fuktige, bergensområdet er det ikke utenkelig at nettopp du støter på en utleieleilighet som ikke evner å holde fukten utendørs. Kanskje er den også infisert med grønne eller sorte muggvekster.

Ved inngåelse av husleieavtaler er utgangspunktet at utleier og leietaker har avtalefrihet hva gjelder utleieboligens standard. Imidlertid ville de færreste av oss frivillig gått med på å leie en bolig med viten om at inneklimaet er helsefarlig. Har man ikke avtalt noe nærmere om dette, skal utleier ifølge husleieloven sørge for at husrommet er ryddet, rengjort og i vanlig god stand ved overlevering.

Jussformidlingen får stadig inn henvendelser fra studenter og andre leieboere som opplever å ha problemer med fukt, mugg eller lignende. Riktignok vil slike forhold i de alle fleste tilfeller utgjøre en mangel som kan gjøres gjeldende overfor utleier. Dette kan utløse ulike krav, herunder utbedringsplikt for utleier og avslag i leie.

Det kan imidlertid være vanskelig å bevise at inneklimaet i boligen ikke holder mål. Det er nemlig du som leietaker som har bevisbyrden dersom du hevder at utleieboligen har mangler. Det er derfor du som både må bruke tid og penger på å få dokumentert at de sorte flekkene i vinduskarmen faktisk er del av et større muggproblem eller at hodepinen din faktisk skyldes alt for fuktig og tung luft. For å skaffe bevis kreves det gjerne hjelp fra en fagperson, noe som kan være krevende på et studentbudsjett.

Jussformidlingen mener at det burde vært strengere krav til utleie når det gjelder inneklima. Vi synes det bør vurderes å pålegge utleiere en plikt til å få vurdert og dokumentert at utleieboligen holder visse minstekrav til inneklima med jevne mellomrom, for eksempel hvert tredje eller femte år. Manglende oppfyllelse av minstekravene kunne da hindret utleierens adgang til å leie ut boligen. Videre burde utleier vært pliktig til å fremlegge dokumentasjonen på etterspørsel fra leietaker. Dette nettopp fordi det handler om noe så fundamentalt og sårbart som helsa.

Med en slik regel ville problematisk inneklima i mange tilfeller vært avdekket på et tidligere stadium, og, helt essensielt, ofte før en leietaker er inne i bildet. Dette kunne spart samfunnet for mange tvister, samt tiden og pengene som følger med. Ikke minst ville den økte dokumentasjonen rundt inneklima kunne hjulpet på bevisproblematikken der tvister likevel skulle oppstå.

Viktigst av alt er det at en slik regel kunne ført til mindre problemer for den enkelte leietaker. Ikke bare helsemessige problemer og bekymringer rundt dette, men også ved at utleier ville tatt over mye av ansvaret og kostnadene for å sjekke at inneklimaet er tilfredsstillende. Dette ville for øvrig vært rimelig sett i lys av at det er utleieren som sitter med inntektene og den langsiktige oversikten over boligens stand.

Dessverre finnes ingen slik regel i dagens regelverk. Dersom du som leietaker ikke ønsker å bøte med helsa, bør du derfor ta noen forhåndsregler. Vi råder deg til å følge nøye med på visning. Videre kan det være lurt å stille spørsmål til utleieren rundt den aktuelle leilighetens inneklima. Og for all del, aldri lei usett.

Skulle det likevel oppstå en tvist i ditt leieforhold, er du velkommen til å ta kontakt med Jussformidlingen.