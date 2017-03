Studentmat: Boller uten burritos

FOTO: LIVE VEDELER NILSEN.

I disse bolletider (våren, red. anm.) er det viktig å vite hvordan man setter et skikkelig brett med boller i ovnen. Det er ikke egentlig så vanskelig – alt du trenger er fem billige ingredienser og halvannen time til overs. Og et badegulv, helst.

STUDENTMAT Studentmat er spalten for deg som ikke er noen ekspert på kjøkkenet, men som gjerne vil lage litt mat selv. Rettene er tilpasset studentlommeboken, og koster ikke mer enn 50 kroner per porsjon. Dette regner vi med at du har hjemme: Olje

Salt

Pepper

Bakepapir

Plastfolie

Dette trenger du:

5 desiliter melk

100 gram smør

1/2 pakke tørrgjær

8 desiliter hvetemel

1 dl sukker (eller litt mer, hvis du liker dem søte)

Begynn med å sette på vannkokeren, eller koke vann i en gryte hvis du ikke har vannkoker. Mens vannet koker, finner du fram en bakebolle og en sleiv (eller en gryte og en stekespade/annet røreobjekt hvis du ikke er så velutstyrt). Hell 1/3 av melet i bollen. Oppi melet tar du smøret i biter. Smøret skal knas inn i melet slik at det smuldrer opp. Kna til du ikke finner smørbiter i melet lenger.

Sett ovnen på over- og undervarme (den funksjonen med en strek oppe og en strek nede) på 200 grader.

Så kan du helle oppi sukkeret og tørrgjæren. Det er mange andre ting som også kan være godt å ha oppi hvis du skulle være så heldig å ha det i skapet: kardemomme, ingefær og vaniljesukker, for eksempel. Rør sammen alt det tørre.

Nå kommer den vanskeligste biten: Melken. Den skal nemlig være omtrent like varm som det du er, og det er ikke alltid så lett å få til. Det enkleste er å helle kokende vann i melken litt og litt, til melken er bittelitt varmere enn fingeren din. Lunka pluss, altså. Så må du bare passe på å helle av litt av melkevannet så deigen ikke blir for våt.

Nå kan du tilsette den lunkne melken i melblandingen. Det blir til en tykk røre som du skal få til å bli en fast deig. Hvis du har en kjøkkenmaskin, så kan du sette på den, tilsette litt og litt mel i røra helt til den blir så tykk at den ikke sitter fast i bollen lenger. Hvis du ikke har kjøkkenmaskin, så tar du sleiven/stekespaden/røreobjektet ditt og rører litt og litt mel inn i deigen helt til det ikke går an å røre mer. Så fortsetter du å helle mel i mens du slår melet inn i deigen – da blir den nemlig veldig luftig. Hvis du ikke får til/har lyst til å slå deigen av ulike grunner, kan du bare lete den med hendene med litt og litt mel til den blir så fast at den ikke sitter fast i bollen lenger.

Dekk til bakebollen med enten plastfolie, tørkehåndkle eller putetrekk. Sett den på et sted som er litt varmt, for eksempel på badegulvet eller på en hylle som er høyt oppe (lufta er varmere høyt oppe i rommet, men det visste du vel). Oppå stekeovnen funker også. La deigen stå der i en halvtime.

Nå kan du rulle ut bollene! Ta masse mel på kjøkkenbenken så det ikke blir så klissete, og del opp deigen i biter som du ruller i hånden mot kjøkkenbenken. Hvis du vil ha noe inni, rosiner eller blåbær eller noe annet (blåbær og sjokoladebiter er skikkelig godt sammen, det er mitt tips), så kan du stappe det inn i deigen og rulle ut bollene med fyll. Hvis du vil ha kanelboller, må du kjevle ut deigen på kjøkkenbenken, strø masse sukker og kanel på og rulle deigen sammen til en pølse som du skjærer i biter.

Legg bollene på en stekeplate med bakepapir. Hvis du har god tid, kan du la dem heve i et kvarter, men det er ikke nødvendig – de blir gode hvis du ikke gjør det også. Sett dem inn i midten av ovnen og la dem steke til de er lysebrune på toppen – circa ti minutter. Så er bollene dine ferdige! De er best når de er litt lunkne.

Pris per person (hvis du spiser ganske mange boller): 15 kroner.