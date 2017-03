Brann på Fantoft i natt

FAREN ER OVER. Ingen ble skadet, melder vaktkommandør Sigbjørn Villanger. ARKIVFOTO: JULIE BJELLAND BUER

Ingen er skadet, men én leilighet er ubeboelig.

Klokken 00:03 i natt meldte Bergens Tidende (BT) at det brant i en leilighet i studentbyen på Fantoft.

Brannen var i første etasje i A/B-blokken, og brannvesenet skal på kort tid ha slukket den.

– Ingen ble skadet, sa vaktkommandør i Brannvesenet Sigbjørn Villanger til BT.

Tilbragte natten på sykehus

Personen som bodde i den brennende leiligheten har i et innlegg på Fantofts interne facebook-gruppe skrevet at brannen skyldtes en ulykke, og at den ikke var påsatt.

Personen skriver videre at natten ble tilbragt på sykehuset.

Uklar brannårsak

Direktør for SiB-bolig, Stein Ove Halhjelm, forteller til Studvest at det ennå ikke er avklart hva brannårsaken er.

– Vi er i kontakt med politi og brannvesen, og regner med å få en avklaring på dette i løpet av få timer.

Boligdirektøren forteller at leiligheten som brannen oppstod i er ubeboelig, og at studenten som bodde i den vil få tilbud om et nytt sted å bo.

Han bekrefter også at det var mye røyk i blokken i natt, og at det derfor er kraftig røykluk der i dag.

– Røyklukten er ikke en permanent skade, og vil forsvinne etter utlufting.

Han er generelt fornøyd med hvordan situasjonen ble håndtert, med tanke på evakuering og informasjon til studentene.

– Studentene vil få mer informajon i dag. Slike hendelser skjer dessverre av og til, og da er det viktig at vi har gode rutiner for å håndtere dem.