Brekk den ryggen

FOTO: Lene Risholt Thorbjørnsen.

Bøker skal sjå lest ut, ikkje være til pynt.

Eg kan gjerne innrømme at når det gjeld bøker, lider eg kanskje av eit snev samlemani. Der mor mi, som eg har arva litteraturgleda frå, har omfamna Kindle’en og er stamkunde på det lokale biblioteket, nyttar eg min eigen Kindle mest som ein reisekamerat, der eg får plass til mange billige og lettleste bøker.

Eg føretrekk dei ekte bøkene, der eg må bla sjølv. Der eg kjenner vekten av boka i handa, og kan sjå bokmerket stikke ut av staden der eg endelig greidde å legge frå meg boka altfor seint natta før. Og ikkje minst likar eg å sjå dei i bokhylla mi.

Og det er der det kjem inn ein del ueinigheit blant oss bokelskarar. Korleis skal bøkene sjå ut i hylla? Spør du meg er svaret enkelt: med riller nedover ryggen, sjølvsagt. Eseløyrer, markeringar og tekst i margen er strengt forbudt, men ryggen, den skal brekkast. Med bind for auga og i bekmørke skal eg kunne gjenkjenne akkurat kva bøker eg har lest og ikkje lest, og gjerne kva bøker eg har lest mest. Og joda, det har vel hendt at nokon av mine pocketbøker har vortne så slitte i ryggen at dei er nær ved å falle frå kvarandre. Men er ikkje det ein del av gleda? Eit bevis på kor høgt eg elskar akkurat den forteljinga.

Det er ikkje sånn at eg får ei sadistisk glede av å påføre bøkene mine denne skada. Det er i alle fall det eg fortel meg sjølv når eg merkar at eg har opna boka akkurat for mykje. Greia er at bøkene ikkje berre skal sjå fine ut i bokhylla. Dei skal sjå lest ut. Eg kan jo ikkje leve med ei bokhylle der det ser ut som om alle bøkene som bur i den var ei uønska gåve frå ei fjern tante som ikkje visste kva ho skulle gi meg. Eller gud forby, at den ser ut som eg berre vil imponere med min riktignok imponerande boksamling. Nei, dei må sjå lest ut.

Tru meg, dette kan være ei kontroversiell meining blant litteraturfolk. Eg har hatt mange lange diskusjonar om temaet med mine litteraturglade venner (de veit kven de er). Samtalar der ein merkar at tonen tek ei røff vending. Ein kan innsjå at folk ein trudde var ganske lik ein sjølv, er nærast av eit anna folkeslag.

Det har seg slik at nokon skal ikkje ha eitt einaste merke på boka si. Ingen synlege skadar og i alle fall ingen riller på ryggen. Det er jo ein dødssynd. Dei skal få halde på si idiotiske meining. Eg held fast på mi (den rette). Men det gjer det jo vanskeleg å låne bøker av vener som føretrekk urørt-looken på bøkene sine. Eg er redd for å behandle boka som mi eiga, og dei er redde for å få den tilbake med «øydelagt» rygg. Det gir meg i det minste ein grunn til å mate samlemanien min, for då må eg kjøpe eigne bøker. Og føle gleda av å knekke ryggen på den.