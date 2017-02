Bruker 57 000 kroner på hotell – kunne bodd hjemme

STORT BUDSJETT. Fredrik Bødtker skal sammen med studentting-representantene fra Bergen bo på hotell i helgen. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

De folkevalgte studentene på Høgskulen på Vestlandet samles i Bergen i helgen. De 19 representantene fra Kronstad bor også på hotell, for 3000 per hode.

Til helgen skal Studenttinget ved den nyopprettede Høgskulen på Vestlandet (HVL) møtes for første gang. Representantene kommer fra alle høgskolens campuser: Sogndal, Førde, Stord, Haugesund og Bergen. Møtet finner sted på Grieg Hotell ved Flesland, der alle deltakerne skal overnatte – også de som bor i Bergen.

Regningen for de som bor i Bergen kommer på 57 000 kroner for to netter på hotellet, inkludert mat.

Skal vurderes

– Vi har tatt en vurdering av hvor mye som skal brukes på dette. Vi vil skape et sosialt felleskap, og det blir lange dager med sene møter, sier Fredrik Bødtker, som har deltatt i den praktiske planleggingen av møtet. Han mener at det er en fordel å bruke et konferansehotell, hvor blant annet måltider og konferansesal er inkludert, til det første møtet.

– Men ville det ikke vært mye billigere å avholde møtet på høgskolen, uten å betale hotell for dem som allerede bor her?

– Det er godt mulig, men det er en vurdering som vi skal diskutere til helgen.

Studenter stusser på pengebruken

Flere av studentene på høgskolecampusen i Bergen stusser når Studvest forteller dem om budsjettposten.

Blant dem er Eirik Åkre og Arnfinn Fosse Sivertsen, som begge studerer til å bli byggingeniører på Kronstad.

– Det høres ganske unødvendig ut å bruke så mye penger. De kunne heller fått dekket reisen til hotellet, og brukt pengene på noe annet, sier Åkre.

Han får støtte fra Fosse Sivertsen, som mener at studenttinget heller kunne dekket reisekostnader til og fra hotellet for de representantene som bor i byen.

– Hvis de skal bruke så mye penger på det sosiale kunne de heller fått dekket en buss hjem sent på kvelden.

Les flere studentreaksjoner i bunnen av saken.

– Ligger langt unna vårt budsjett

Ifølge leder av Studentparlamentet i Bergen (SP-UiB), Håkon Randgaard Mikalsen, ville det neppe vært prioritert å bruke penger på noe tilsvarende i studentdemokratiet ved UiB.

– Utifra våre budsjetter, ligger det langt unna vår drift å skulle gjøre noe tilsvarende. Vi ville ikke brukt penger på at studenter skal bo på hotell i egen by.

Randgaard presiserer samtidig at han ikke kjenner hvilke vurderinger som har blitt gjort, eller hva som er grunnlaget for budsjettprioriteringen. Han uttaler seg dermed bare på grunnlag av hva SP-UiB ville gjort i en tilsvarende situasjon, med budsjett de har til rådighet.

Dette mener studentene

Fire studenter på campus Kronstad om studentpolitikernes pengebruk:

Thomas Valvik Yttri

Forkurs ingeniør

– De som kommer langveis fra må jo ha et sted å bo, men det er mye penger å bruke for noen som allerede bor i Bergen. Man trenger ikke et hotell for samholdets skyld, da kunne de heller hatt møtet her på høgskolen.

Stine Kvernstuen

Fysioterapi

– Jeg synes jo det er litt unødvendig. De kunne sikkert funnet en måte å gjøre det litt billigere på.

Cecilie Lillebotn

Barnehagelærer

– Det er jo veldig mye penger. Det er bra at de tenker på fellesskap og samvær, men de trenger kanskje ikke et hotell for å få til det.

Karoline Horvei

Byggingeniør

– De kunne jo brukt de pengene på noe annet. De kunne for eksempel hatt det her på høgskolen, det er jo en fin møteplass for sånne arrangementer.