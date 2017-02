Bruker tusenvis på vitnemål i gull

KOSTBART. Kandidatringen på NHH koster 3019 kroner for herremodell, og 2138 kroner for damemodell. FOTO: TORE HAUKE THIESEN

I 2016 brukte de ferdigutdannede masterstudentene ved NHH til sammen over 100 000 kroner på gullringer med NHH-logoen. – Ikke for ekslusivitet, men for minnene, sier ringbærer.



Studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) har siden 1950-tallet kunnet kjøpe ringer som bevis på endt studie. Kandidatringen, tidligere kalt Sivøk-ringen, er kun tilgjengelig for kandidater med fullført mastergrad. For mange er den et symbol på fem år med hardt arbeid.

Studentene betaler glatt flere tusenlapper for ringen, og anser den som et evigvarende og håndfast minne fra studietiden.

– Ringen symboliserer stolthet over å ha fullført fem år med hardt arbeid, og den gir en tilknytning og tilhørighet til skolen en studerte ved, sier Christian Olsen.

Olsen fullførte sine studier på NHH i 2015, og er i dag bærer av ringen.

Kostbar

I 2016 brukte NHH-studenter i overkant av 100 000 kroner på kandidatringer. Prisen per gullring er 2138 kroner for damemodell, og 3019 kroner for herremodell. Dette mener Olsen er en liten pris å betale i for noe man skal ha resten av livet.

– Ringen er laget av gull, og ville nok kostet en del hvis den ikke var kjøpt gjennom skolen. Samtidig forstår jeg at det er mange med et stramt studentbudsjett som ikke velger å betale flere tusenlapper for den, sier han.

Olsen forteller at han har opplevd at tidligere medstudenter får lyst på ringen, etter å ha sett den på hånden hans.

Flere kjøper ring i ettertid

Seniorrådgiver ved NHH, Morten Hilt, bekrefter at studenter gjerne kjøper ringen en stund etter at de er ferdige på skolen.

– Noen kommer tilbake og kjøper ringen på et senere tidspunkt, gjerne når de er litt mer etablerte og har en mer stabil inntekt, sier han.

Likevel er ikke kandidatringen noe flesteparten av NHHs studenter ser ut til å ta seg råd til – bare omtrent ti prosent av avgangsstudentene kjøper ringen hvert år.

Selv om kandidatringen kan omtales som et vitnemål i gull, er det helt andre årsaker enn eksklusivitet som gjør at Olsen bruker den daglig. Han fokuserer på de gode minnene ringen bærer med seg.

– Alle jeg kjenner som har ringen kjøpte den hovedsakelig som et håndfast minne fra tiden som student. Den kan også fungere som en samtaleåpner med ukjente, både i privat- og jobbsammenheng.

Gammel tradisjon

At studenter kan kjøpe ringer tilknyttet sitt studiested etter endt utdannelse, er ikke helt uvanlig i Norge. Ringer har lenge vært solgt til avgangsstudenter ved blant annet NTNU og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

I Bergen er det per dags dato bare NHH som tilbyr en kandidatring i forbindelse med studier, men det er også mulig å kjøpe «Valkyreringen» om man har vært medlem av kadettforeningen under utdannelsen ved Sjøkrigsskolen.

Morten Hilt tror at praksisen med å selge ringer til studentene ved endt utdannelse var mye vanligere før i tiden, og at dette er årsaken til at kun de eldste skolene i landet har dette tilbudet.

– En måte å forvalte historie på

– Kandidatringer fungerer som én måte å forvalte tradisjon og historie på. NHH er en relativt gammel skole, og her finnes det en etablert og gammel tradisjon for å tilby kandidatringer som skolen har ivaretatt, forteller han.

Ringbærer Olsen er enig i dette.

– Jeg tror mye av grunnen til at det tilbys få kandidatringer i Norge er at det ikke eksisterer en like etablert kultur for dette her i landet. I tillegg har vi janteloven som kanskje kan spille en rolle, sier han.

NHH-ringen er inspirert av blant annet NTH-ringen (nå kalt NTNU-ringen). De har solgt ringer til studenter siden 1914. Dette var, i likhet med NHHs kandidatring, et initiativ fra studenter selv, som ønsket et eget internt symbol på endt utdannelse, som i tillegg identifiserte dem med skolen de var utdannet ved.