Chill, du får jobb uansett

FOTO: JACOB KNAGENHJELM

På jussen har mange ikke et klart bilde av hva som skal til for å få jobb. Derfor ønsker lederen for Juridisk Studentutvalg Bergen å knuse noen myter.

Innlegget sto først på trykk i magasinet til Arbeidslivsdagene.

Det er en utbredt oppfatning på jussen at man må ha B i snitt for å klare seg i arbeidsmarkedet. Det var denne myten vi i Juridisk Studentutvalg ville til livs da vi startet Jusspust-kampanjen vår for ett år siden. La meg begynne med å presentere litt statistikk for dere: Ingen studenter har rent A-snitt. 4 prosent har overvekt av A. Kun 18 prosent av studentene har B eller bedre i snitt. 40 prosent har C i snitt, og hele 40 prosent har D i snitt. Tallene er fra Oslo, men ettersom vi i Bergen har flere eksamener, er snittet trolig lavere her. Av de uteksaminerte jusstudentene fra Bergen forteller 98 prosent at de har jobb etter to år, og 92 prosent at de har relevant jobb – for øvrig det samme som medisinstudentene. Hele 44 prosent av jusstudentene hadde jobb før de hadde avlagt siste eksamen.

Hva forteller denne statistikken oss? Jo, den forteller oss at en mastergrad fra Det juridiske fakultet i Bergen er et kvalitetsstempel i seg selv, uavhengig av karaktersnitt. Bare et fåtall av oss oppnår B-snittet, men det store flertallet av oss får relevant jobb likevel. Dermed må vi konkludere med at «B-kravet» er en myte.

Gjennom Jusspust-kampanjen fikk vi innblikk i hva arbeidslivet faktisk vektlegger ved ansettelsesprosesser. Vi snakket med mange jurister som jobbet i både privat og offentlig sektor, og deres budskap var det samme: Karakterer kan ha en viss betydning ved den første ansettelsen etter endt studium, men oftest i mangel på andre holdepunkter. Utover karrieren er det imidlertid referanser som er avgjørende. Med andre ord: Om din første jobb ikke ble helt som du hadde sett for deg, er det bare å stå på, så kommer du deg nok dit du vil!

Betydningen av å være engasjert ved siden av studiet var et annet poeng Jusspust-juristene løftet frem. Årets kandidatundersøkelse viser også en klar korrelasjon mellom sannsynligheten for å få relevant arbeid etter endt studium og arbeid med verv, frivillig arbeid og deltidsarbeid. Erfaringer teller positivt og viser at du er i stand til å samhandle med andre mennesker. Så ikke tenk på aktiviteter utenfor studiet som noe som stjeler tid fra studiet – tenk på det som en del av studiet. Som John Christian Elden uttalte i da han ble intervjuet i forbindelse med Arbeidslivsdagene (ALD) i fjor: «Når jeg ansetter folk, ser jeg alltid på hva som er gjort ved siden av studiet først».

Arbeidslivsdagene lar deg møte arbeidsgivere fra det private og det offentlige. Dette er et verdifullt initiativ, og vi oppfordrer alle som er interessert i trainee- og praktikantstillinger om å søke. Men dersom du ikke ønsker å søke på stillinger her, eller intervjuet ditt gikk i vasken, er det viktig å huske på at det finnes et stort arbeidsmarked der ute også utenfor ALD. Arealet i Vrimle og kantinen har bare plass til en brøkdel. Begynte du på jussen med et ønske om å jobbe med menneskerettigheter eller noe annet du brenner for, hold fast ved dette. Forretningsjussen trenger ikke nødvendigvis å være for deg, og det finnes en arbeidsplass der ute for alle interesser.