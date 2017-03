DARA sier nei til kjønnspoengmisbruk

ARKIVFOTO: JARLE HOVDA MOE

Kjønnsbalanse for kjønnsbalansens skyld er ikke veien til likestilling, mener den studentpolitiske listen Det Andre Reelle Alternativ (DARA).

Kjønnspoeng og kjønnskvotering som verktøy for å oppnå kjønnsbalanse ved studier som opplever en overvekt av det ene kjønn er et populært virkemiddel hos mange universiteter.

I 2015 vedtok Studentparlamentet ved UiB en resolusjon som sier at også UiB skal benytte kjønnspoeng og kjønnskvotering i tilfeller der et kjønn utgjør under 40 % av studieplassene og andre tiltak ikke har gitt ønsket effekt, eller der kjønnsbalansen er under 25 % etter samme tiltak.

DARA mener at kjønnspoeng eller kjønnskvotering er et uakseptabelt middel for å oppnå kjønnsbalanse. For oss handler likestilling om like muligheter, ikke likhet. Å gi fordeler basert på kjønn for å tvinge fram likefordeling for likhetens skyld er det motsatte av hva likestilling representerer i våre øyne.

Kjønnspoeng og kjønnskvotering bør kun vurderes ved studier der arbeidslivet etterlyser mer kjønnet arbeidskraft. Et eksempel på dette kan være psyokologyrket, der en mangel på mannlige psykologer kan bidra til å heve terskelen for menn til å søke psykologhjelp.

Her er det snakk om et konkret behov i arbeidsmarkedet, der kjønnspoeng må vurderes dersom studiesteder ikke klarer å tilby den arbeidskraften arbeidsmarkedet etterlyser.

Ved NTNU i Trondheim ble det benyttet kjønnspoeng ved flere studier der kvinneandelen var svært lav. Dette medførte en øyeblikkelig økning i kvinneandelen. Men da man senere fjernet kjønnspoengene, falt kvinneandelen igjen.

Dette viser at kjønnspoeng i realiteten ikke løser noen problemer. Ved å senke terskelen for en bestemt gruppe vil denne gruppen naturligvis bli høyere representert, men dette er ikke holdbart i lengden.

Når andelen da går rett ned igjen når kjønnspoengene fjernes, viser dette at man ikke har lykkes i et holdningsskapende arbeid som sikrer økt rekruttering av kvinner på mannsdominerte studier, og motsatt. Kampen for å oppnå kjønnsbalanse må derfor kjempes uten å gi bestemte grupper fordeler eller ulemper, men heller med direkte rekruttering, holdningsarbeid og tålmodighet.

For det tar tid å endre utdanningsmønstrene i befolkningen. Ønsker man imidlertid å ofre likestillingen for en synlig og rask effekt som ikke varer, er kjønnspoeng og kvotering veien å gå. Har man en akutt mangel på arbeidskraft fra et bestemt kjønn, er kjønnspoeng- og kvotering veien å gå.

Vi i DARA kommer til å jobbe for å endre Studentparlamentets resolusjon til en politikk der kjønnspoeng- og kvotering ikke brukes for å oppnå kjønnsbalanse for kjønnsbalansens skyld, men kun som middel for å løse disse akutte problemstillingene som for eksempel ved psyokologiutdanningen.

I rettferdighetens og likestillingens navn.