Dårlig Vane til Urørtfinalen

SELVIRONI. Dårlig vane fniser når de tenker på alle de morsomme utfordringene de kan få av Urørt-juryen. FOTO: BEATE FELDE.

Vi har tatt en prat med Loddefjordsgutta om finaleplass, fremtidsplaner, Drake og Honey Boo Boo.

I en sofa på USF Verftet sitter tre avslappede gutter fra Loddefjord. Martin Steen-Hansen, Amadou Jobarteh og Lars-Kristian Holme utgjør rapgruppen Dårlig Vane, som i fjor gjord stor suksess med låta «Gikk i bakken».

30. januar ble det klart at de er én av fire finalister i NRK P3s Urørtfinale som går av stabelen i Oslo 1.mars.

Hos Urørt kan unge og uetablerte musikere få vise seg frem ved å laste opp egen musikk på nettsidene.

– Det gikk ikke helt opp for oss med én gang hva det innebar å være i en finale, sier Steen-Hansen.

– Det er jo en mulighet til å vise oss frem for et mye større publikum enn det vi allerede har. Det er fett, og vinner vi er det bare enda fetere.

Har troen på seier

Med over 100 000 avspillinger på Spotify ble «Gikk i bakken» en braksuksess over natten. Nå er de innstilt på å vinne finalen.

– Ja, vi må jo tro at vi kommer til å vinne, sier Holme, og legger til:

– Det er når man har troen på seier at man står i det og prøver så godt man kan.

Steen-Hansen er enig.

– Hvis vi er innstilt på å vinne gjør vi det bedre. Vi kan ikke gå inn med innstillingen om at vi kanskje vinner, faen vi skal vinne!

– Har dere noen ritualer før dere går på scenen?

– Gir hverandre en klem og en klapp på skulderen, ler Joubarteh.

– Hardinger klemmer de óg. Tøffe gutter kan gi hverandre en klem og si at «dette går bra», sier Holme.

Sterke konkurrenter

For å stikke av med seieren må Dårlig Vane slå konkurrentene Lüt, Emma Jensen og Pom Poko. Frem til finalen kan publikum stemme på sin favoritt, i tillegg til at en jury vil være med på å kåre vinneren.

– Hvem opplever dere som deres største konkurrent i årets finale?

– Emma Jensen. Hun har mest «hype» rundt seg, sier Steen-Hansen.

– Vi er jo bare tre boys som prøver å gjøre ting ut av oss, istemmer Holme.

Tekstene våre er jo ikke akkurat Disney. Martin Steen-Hansen, rapper i Dårlig Vane

Pelskåper, prompeputer og selvironi

Nytt i årets finale er at deltakerne får utdelt en utfordring av juryen. Hvordan de løser utfordringen vil være med på å avgjøre utfallet av konkurransen.

– Jeg håper vi får i oppgave å lage et moteshow, sier Joubarteh, og legger til:

– Hvis vi kunne velge klær selv. Da kunne jeg vist meg frem. Gucci man!

Gutta ler mens de snakker om moteshow med pelskåper, gullkjeder og en god dose selvironi. Blant annet blir de nødt til å innrømme at de har Drake og Honey Boo Boo som sine store guilty pleasures.

– Jeg vil egentlig ikke like Drake, sier Martin, men han lager så jævlig bra musikk at jeg ikke kan la være. Det er ingenting annet jeg skjuler at jeg liker – annet enn Drake – men nå får jo alle vite det, ler han.

Til tross for at de ikke ser ut til å ta seg selv så høytidelig, er det enkelte ting de håper de kommer til å slippe.

– Jeg håper ikke vi må gå på Karl Johan og spørre folk om et eller annet, eller noe hvor vi må dumme oss ut, sier Steen-Hansen.

– Eller sånn skjult kamera hvor de lager fiselyder av en eller annen boks du har med deg i lommen, istemmer Holme.

Vil få publikum til å gå i bakken

Flere av artistene fra tidligere Urørtfinaler har gjort det stort i ettertid. Dårlig Vane er derfor håpefulle når det gjelder fremtiden.

– Hvis vi vinner har det nok veldig mye å si, det vil kanskje bli mer åpent i Norge for å høre på den type musikk som vi lager. Tekstene våre er jo ikke akkurat Disney, det er veldig amerikansk og gangster-inspirert, sier Steen-Hansen, og legger til:

– Jeg føler ikke bransjen gir det en skikkelig sjanse slik det er nå.

Fremover skal de bruke tiden på å lage ny musikk, og skal vi tro rapgruppen er det fullt mulig at publikum går i bakken enda en gang.

– Vi slipper EP ut mot våren. Akkurat nå jobber vi med en ny singel som heter «Ka vet du om det» som er produsert av Kvamkollektivet. Det er definitivt en ny «banger», så denne tenker vi å slippe så fort som mulig. Den kommer til å smelle klubbene noen måneder fremover, sier Steen-Hansen.