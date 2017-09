De flaueste epostadressene

TEKST AV: Martin Sorge Folkvord, ansvarlig redaktør i Studvest. FOTO: SESILIE BJØRDAL

Kall meg gjerne konservativ, men skaff deg en epostadresse som en nordmann kan være stolt av.

mar10n_casiliasfan_1993@hotmail.com. Med denne tongue twisteren av en epostadresse gjorde jeg mitt inntog i den elektroniske verden. Fordi jeg trodde det å skrive «10» var kulere enn å skrive «ti», fordi jeg var født i 1993 og fordi jeg var fan av den spanske keeperen Iker Casillas.

Så fan kan jeg riktignok ikke ha vært, tatt i betraktning at jeg stavet navnet hans feil. Når sant skal sies, så hadde kanskje adressen mindre med Spanias landslagskeeper å gjøre og mer med at kompisene mine Tobias og Aleksander laga seg mailadresser to dager før: tobias_raulfan_1993@hotmail.com og aleks_zidanfan_1993@hotmail.com. Hva gjør vel ikke en tiåring for å passe inn?

Jeg har siden da trodd at dette var det absolutte lavmål av epostadresser. Men det var bare fram til jeg nevnte dette for kjæresten min. Hun vokste opp i Bærum, og jeg må innrømme at jeg har ganske mange fordommer mot hjemstedet hennes (seriøst, det finnes folk der som omtaler Bekkestua som «Bechenstuen»). Og selvsagt matcher også epostadressene fra bærumskidsa på tidlig 2000-tall dette bildet: Alt jeg så for meg om bæringers selvbilde ble oppfylt da hun fortalte meg at jentene på skolen hennes hadde epostadresser som besto av navnet deres _sexygirl@hotmail.com.

Flaue epostdebuter til side: I dag har mailadressen min blitt voksen. Den består av alle tre navnene mine, attpåtil med punktum mellom. Ikke noe hotmail.com-ræl, heller – nå går det i gmail. Jeg har kort og godt en epostadresse det går an å sende en jobbsøknad fra uten å frykte at du automatisk blir stemplet som den som har glemt å logge ut av mailen til barnet ditt før du sendte søknaden (shout out til kulturredaktør Siren F. Gunnarshaug, som da hun var elleve år laga sirfg_11@hotmail.com uten å tenke på at hun noensinne kom til å fylle tolv).

Men alle har ikke fullt så trauste mailadresser som meg. I jobben min kommuniserer jeg med veldig mange ulike mennesker på epost, og når jeg ser gjennom avsenderne, er det to ting som slår meg. For det første, hvorfor faen bruker du Yahoo som mailserver? Folk som frivillig velger å bruke Yahoo når Google bare er et tastetrykk unna, er sånn omtrent like uforståelige som vestlendinger som flyr til Østlandet for å ta en storbyhelg i Lillestrøm. Oslo er femten minutter unna, liksom.

For det andre, hva er greia med epostadresser som for eksempel lb101@gmail.com? Når du kan velge din egen epostadresse fritt, så kan du vel sørge for å ta noe som i hvert fall kan minne om navnet ditt. Valgkampen lærte meg faktisk at det er en norsk verdi å sørge for at folk kan identifisere deg. Så kall meg gjerne konservativ, men skaff deg en epostadresse som en nordmann kan være stolt av.

Når jeg skriver dette, innser jeg at jeg holder på å bli voksen. For jeg tror virkelig at du først er blitt voksen når epostadressen ikke lenger sier noe om personligheten din (shout out til dittnavn_hestejente@hotmail.com). Jeg er litt redd for å bli voksen, men det er faktisk bedre å være voksen enn å være løk. mar10n_casiliasfan_1993 var en løk. Ikke vær som ham når du er blitt student.