De ti bud – en students tolkning

TEKST AV: Kristoffer Westergaard, kulturjournalist. FOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

En students omfavnelse av det hellige ord.

Apropos Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Bare fordi man ikke tilskriver sin tilstedeværelse her på jorden til en allmektig herre, betyr ikke det at anbefalingene i Bibelen er helt absurde. Joda, de virker kanskje litt rigide og smått totalitære, men rom for tolkning har det alltid vært. Så siden paven kan tolke, kan sannelig jeg også tolke.

Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Ja, her er det jo en forutsetning at man har en gud til å begynne med. En gud burde jo være en man respekterer og kanskje til og med frykter litt. I mitt tilfelle er Gud en som heter Eksamen. Hver dag etter sommerferien tilber jeg Eksamen ved å lese bøker jeg håper kan gi meg svar som en dag i november vil tilfredsstille Eksamen. Og tro meg, jeg trenger ikke mer enn én Eksamen. Det holder med én.

Du skal ikke misbruke Guds navn.

Her er det bare å gå ned på kne og be om syndsforlatelse. Jeg innrømmer det, jeg har forbannet Eksamen. Mer enn én gang, til og med. Ja, opptil flere ganger, faktisk. Å, vær meg nådig, Eksamen! Tilgi meg mine synder, jeg er jo bare en student.

Du skal holde hviledagen hellig.

Studenter er nokså romslige med tanke på når og hvor de velger å slå seg løs. Derfor har mang en flink pike forrådt sine prinsipper og våknet både tirsdager og torsdager med en susende hodepine. På den måten kan det godt hende at man plutselig ser seg nødt til å legge hviledagen til torsdagen istedenfor søndagen. Ja, det er faktisk en pinlig virkelighet at mer enn én studentuke inneholder flere hviledager. Men hellige er de. Alle sammen.

Du skal ære din far og din mor.

Som student er det viktig for mor og far å vite at man spiser godt. Mye av æren deres ligger nemlig i hvor godt de føler de forberedte barna sine på livet utenfor reiret. Så se for all del ikke ut som du har tilbrakt de siste månedene i en nordkoreansk fangeleir når du kommer hjem.

Du skal ikke slå i hjel.

Helt enig. Med mindre noen (typisk en fra kollektivet eller nachspielet) har forsynt seg av kyllingvingene dine.

Du skal ikke bryte ekteskapet.

Litt vanskelig å bryte noe som ennå ikke er forseglet.

Du skal ikke stjele.

Nei, det er faktisk ikke greit. Og det gjelder på vorspiel også. Hold de lange fingrene dine langt vekke fra vodkaen min.

Du skal ikke tale usant om din neste.

Nå skal man ikke undervurdere underholdningsverdien til en god rykteflom blant studenter ,heller.

Du skal ikke begjære din nestes eiendom.

Says who?

10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

Ingen av mine venner har så langt giftet seg, ei heller har de nådd så langt i livet at de nå har folk under seg. Når det er sagt, så begjærer jeg akkurat det jeg vil begjære. Så det, så.