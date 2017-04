Den evig lange dørstokkmila

Ein sofagris sine bekjennelsar om latskap.

Det må seiast at eg har eit ganske intelligent samvit. Men det betyr ikkje at eg lyttar til det så ofte. Som når det foreslår at eg skal gjere noko fornuftig. Trene, for eksempel. Kanskje gå ein tur for å få litt frisk luft. Eller berre flytte meg frå sofaen. Samvitet mitt får som regel eit klart og tydeleg «ugh» som svar på desse forslaga, så det prøver seg med eit siste forsøk, og ber meg forsiktig om å flytte meg frå sofaen. Joda, telefonladaren min ligg i andre enden av rommet uansett og eg har no hamna under 10 prosent.

Studvest kom nyleg med sju enkle øvingar å gjere på lesesalen. «Utan å forlate stolen», står det. Eg set meg opp rettare i sofaen. Strekk på armar og bein. Så har eg i det minste ikkje sete i ro heile dagen. Det er i alle fall det eg fortel meg sjølv medan eg trykkjer «Fortsett avspilling» på den seinaste Marvel-serien på Netflix og strekk meg etter godteskåla.

«Kanskje du heller burde ete ei banan eller noko» seier samvitet mitt. Samvitet har som vanleg rett. Men kjøkkenet er ganske langt unna og eg har nettopp funne ei digg stilling å ligge i. Det er ikkje alltid så lett, det. Det er ganske bra jobba, faktisk. Eg klappar meg sjølv på skuldra for innsatsen.

Dørstokkmila føles ganske lang iblant, derav ordet «mil». Og for meg, som har ekstra korte bein, føles den ekstra lang. Då er det veldig fristande å gi opp før ein har byrja, og heller chille på sofaen med eit pledd over seg, medan ein ser på gamle episodar av Friends.

Dette gir kanskje ikkje eit bra inntrykk av meg. Det er ikkje slik at eg er så altfor lat. Bergen er ikkje den flataste byen, og det heiter ikkje Høyden for ingenting. Johanneskirketrappene er ein dagleg trimtur i seg sjølv.

Eg må leggje til at når ein først trer over dørstokken, er det ikkje så ille. Når eg endelig rotar meg til å gå ein tur, gjer det meg godt. Det veit eg eigentleg i forkant, men å faktisk ta steget over dørstokken kan vere tungt. Når ein veg komforten av sofaen opp mot det å vere aktiv, er det altfor lett å velje sofaen.

Iblant må ein berre ta det mindre fristande valet, røyse seg frå sofaen, og gå den lange mila til dørstokken. Kanskje innser ein at den ikkje er så lang likevel.