Den savnede UiB-studenten funnet død i Frankrike

Ommund Veim Eikje (22) døde trolig i en fallulykke.

Eikje ble oppdaget nedenfor noen store skrenter ved de gamle historiske festningsverkene i byen Avignon, der han var på utveksling for å studere fransk litteratur dette semesteret, skriver NTB.

– Dette var et populært sted å ta bilder for turister. Ommund må ha ramlet utfor stupene. Han ble tilfeldigvis funnet av noen arbeidere i området. Vi har ingen grunn til å tro at det er noe annet enn en ulykke, sier Ove Eikje, talsmann for familien, til VG.

Eikje ble meldt savnet søndag kveld etter at familien ikke hadde hørt fra ham på flere uker.

Minnestund på UiB

Universitetet i Bergen (UiB) skal i nærmeste fremtid arrangere et minnesamvær for hans medstudenter, lærere og fagmiljø, skriver NRK.

– Det var med stor sorg at vi mottok meldingen om at Ommund var funnet død. Våre tanker går naturligvis til familien og de pårørende som har lidd av dette tapet. Vi er også selv berørt av hendelsen. Vi har mistet en ung student med livet foran seg. Det berører oss som universitet, hans nærmeste venner, omgangsmiljøet i byen og fakultetet, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen til avisen.

UiB skriver på sine nettsider at det klokken 13.00 i dag vil bli holdt et informasjonsmøte for berørte studenter og ansatte. I løpet av de kommende dagene vil det også bli avholdt minnestund på universitetet.