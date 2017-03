Derfor bør du passe deg for betalingsanmerkninger

ILLUSTRASJONSFOTO: TORE HAUKE THIESEN

LESERINNLEGG: Betalingsanmerkninger er voksenlivets anmerkning for de som ikke betaler for seg.

Flere og flere unge har betalingsproblemer, som i verste fall kan ende i betalingsanmerkninger. Men hvordan får man en betalingsanmerkning og hva innebærer dette?

Dersom man ikke betaler regningene sine blir kravet ofte sendt til et inkassobyrå. De krever inn beløpet på vegne av den du skylder penger. Dette er en fordyrende prosess som i verste fall kan gjøre at kravet mangedobles. Men lar du inkassosaken ligge uten å gjøre noe med det, vil du som regel bli registrert med en betalingsanmerkning.

En slik betalingsanmerkning innebærer at man blir stemplet som en dårlig betaler hos kredittopplysningsbyråene. Anmerkningen vil være tilgjengelig for de som henter ut opplysninger om din økonomiske situasjon, som blant annet forsikrings- og mobilselskaper, banker og andre finansieringsinstitusjoner. Betalingsanmerkninger kan medføre at du ikke får lån i bank eller at du i enkelte tilfeller ikke får mulighet til å betale for forsikringen i månedlige avdrag. Videre kan betalingsanmerkninger begrense mulighetene for å kunne jobbe i stillinger som krever at man har en frisk økonomi.

For å kunne bli registrert med negativ betalingsanmerkning må det ha gått 30 dager siden det ble tatt rettslige skritt i saken. Dette kan for eksempel være når inkassobyrået har sendt en forliksklage til forliksrådet. Men det finnes unntak. Dersom du inngår en betalingsavtale med inkassobyrået, men av ulike grunner ikke overholder dine forpliktelser, så kan inkassobyrået registrere deg med betalingsanmerkning. Det er derfor viktig at man ikke forplikter seg til å betale mer enn man har evne til hver måned.

Heldigvis er det slik at betalingsanmerkninger blir slettet så snart du betaler det du skylder. Dersom man får betalingsanmerkning vil man motta varsel om dette fra kredittvurderingsbyrået og det samme vil man få når den er fjernet. I tillegg står betalingsanmerkningen i maksimalt fire år, men det er likevel ikke å anbefale at du venter til den forsvinner av seg selv.

Dersom du havner i en vanskelig økonomisk situasjon, hvor inkasso og betalingsproblemer fort kan inntreffe, er det viktig at man tar tak i situasjonen så raskt som mulig. Dette inkluderer inkassosaker som har ligget lenge hos inkassobyråene. Disse tipsene kan være gode å følge i en sånn situasjon: