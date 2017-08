Dette bør du få med deg i høst

TIPS. Høsten byr på mye spennende, og kulturredaksjonen har funnet fram høydepunktene du ikke bør gå glipp av. FOTO: Toril Sunde Apelthun

Vi tipser deg om arrangementer du ikke bør gå glipp av dette semesteret.

Endelig er høsten her, og listen over happenings er lang. For å gjøre det enklere for deg, har kulturredaksjonen valgt ut høydepunkter vi mener du bør skrive inn i kalenderen.

AUGUST

Studentkampen

Arrangement

26. august

Det Akademiske Kvarter

Dekorasjoner, kostymer og forskjellige temaer. Alt blir å finne på Kvarteret denne lørdagen. Under Studentkampen dekorerer ulike studentorganisasjoner hvert sitt rom, i konkurranse om å bli best likt av studentene. Obs! Dette arrangementet er svært populært og køene pleier å være lange. Et tips er å være tidlig ute.

Loppemarked i Turnhallen

Arrangement

26.–27. august

Turnhallen (bak Bergenshallen)

Trenger du noe nytt til hybelen? Eller kanskje du er på jakt etter å freshe opp garderoben med noe litt utenom det vanlige? Høsten byr på mange loppemarkeder rundt om i Bergen, og starter allerede sterkt i Turnhallen. Bergen Turnforening lokker med alt fra kjøkkenutstyr til ski og klær.

SEPTEMBER

Outlander

Serie

Sesong 3

10. september

Det historiske dramaet om kvinnen Claire Randall som reiser tilbake i tid, er endelig tilbake. Til stor glede for alle som elsker mannfolk i kilt og skotsk aksent. Har du ikke fått med deg sesong en og to ennå, kan disse finnes på både en rekke strømmetjenester. For eksempel HBO Nordic!

Stortingsvalget 2017: Partiduell

Debatt

7. september, 18:00

Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vet du hva du skal stemme den 11. september? Uansett om du har bestemt deg eller ikke, er det aldri feil med en god debatt for å sprite opp en torsdagskveld. Denne septemberdagen inviterer Studentersamfunnet til debatt mellom Høyres Torbjørn Røe Isaksen og Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt. Dette vil nok være en god forberedelse til valgdagen.

Valgvake på Kvarteret

Arrangement

11. september, 18:00

Det Akademiske Kvarter

Og når vi prater om forberedelser, er det også nødvendig å ta med selve festen, eller nærmere bestemt avgjørelsens time. Det norske folket skal tale, og valgurnene tømmes. Blir det regjeringsskifte eller får Erna fortsette i sjefsstolen? Det å få resultatet sammen med studievenner på Kvarteret, anbefales på det varmeste.

Helhus: Dancing Queen

Arrangement

16. september, 20:00

Det Akademiske Kvarter

80-tallet. Vi snakker tiåret med skulderputer, moonwalks, store hår, Footloose og MacGyver. Blir det egentlig bedre? Denne lørdagen blir utvilsomt både fargerik og sprudlende. Det loves både ABBA og supertrouper-stemning. Uansett om du er en dancing queen eller ei, er dette et av helhusene du ikke bør gå glipp av.

BIFF

Filmfestival

26. september – 04. oktober

Tenk på det! Den største filmfestivalen i Norge holder til i Bergen! Og festivalen tilbyr deg over 150 dokumentar- og fiksjonsfilmer i løpet uken den står på. Uansett om du er en real kinogjenger eller ei, innehar festivalen noe for enhver smak. Dette er en gylden mulighet for å ta seg en tur på kino.

VILL VILL VEST

Festival

28.–30. september

For ett år siden ble hele Bergen gjort om til en stor konsertarena, og i år skjer det igjen. Med over 60 spennende artister, har musikkfestivalen Vill Vill Vest virkelig satt seg på kartet. Virker lineup’en litt overveldende, kan vi anbefale deg alt fra Hkeem, til Hvitmalt Gjerde, eller det litt mer ukjente, men vel så gode, bergensbaserte bandet Romskip.

Den hemmelige festen

Konsert

30. september, 19:00

USF Verftet

Den hemmelige festen er tilbake i slutten av september, og som vi gleder oss! Konsept: Du vet ikke hvem som spiller, men nettopp det gjør konsertkvelden så gøy! Tidligere har store artister som Aurora og Röyksopp spilt. Tør du tippe hva som står bak sceneteppet i år?

OKTOBER

Harry Potter og fangen fra Azkaban: Illustrert versjon

Bok

Blir utgitt på engelsk 3. Oktober, og på norsk i løpet av høsten.

De siste årene har Harry Potter-bøkene blitt utgitt på nytt i illustrerte utgaver. I år står den tredje boken, «Fangen fra Azkaban», for tur med flere vakre illustrasjoner fra Jim Kay. Dette er noe alle Harry Potter-fans bør ha i bokhyllen.

Når var alt bedre?

Debatt

5. oktober, 18:00

Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Var alt bedre før? Mye mulig, men for å finne det ut må du ta turen til Kvarteret denne torsdagen. Til møtet kommer en rekke spennende personer, og temaene som skal tas opp er likedan. Få svaret på om fordommene dine stemmer eller ikke!

Snømannen

Film

3. oktober

Jo Nesbøs syvende, og kanskje mest populære roman om politiførstebetjent Harry Hole, står i bokhyller over hele verden. Og endelig treffer den kinolerretet også! Dette er en film mange kommer til å få med seg, og ikke uten grunn. Spar penger til popkorn allerede nå.

Kjartan Lauritzen

Konsert

14. oktober

Røkeriet USF

Fenomenet, også kjent som den bergensbaserte rapperen Kjartan Lauritzen, går i oktober på scenen i Røkeriet på USF. Konserten er dessverre allerede utsolgt, men om du skulle være så heldig å ha fått tak i billett opplever du garantert både fredagsstemning (selv om det er lørdag), bar overkropp og Havanna-hofter.

Stranger Things – Sesong 2

TV-serie

Netflix, 27. Oktober

Det er ennå ikke over for kidsa i Stranger Things! Sesong to kommer i høst med flere mysterier, nye monster og, ut ifra traileren, en hel haug ettervirkninger av hendelsene i første sesong. Innbyggerne i den lille amerikanske byen får rett og slett ikke nok. Det gjør ikke vi, heller!

Helhus: Ragnarok

Arrangement

21. oktober, 20:00

Det Akademiske Kvarter

Apokalypsen treffer Kvarteret! Verden ender nok ikke ennå, men monstrene i de ulike etasjene vil nok skremme deg likevel. Det fristes med både konserter, silent disko og delikat nattmat – og da høres ikke Ragnarok så ille ut likevel.

NOVEMBER

Krasjkurs i kjærleik

Arrangement

1. november, 18:00

Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Har du funnet den rette, eller leter du fremdeles? Studenter bruker mye tid på både tinder og dating – men hva må egentlig til? Denne onsdagen skal flere innledere prøve å finne svaret på hvordan kjærligheten fungerer. Dette blir nok nyttig!

Cezinando

Konsert

2. november

USF Verftet

En som virkelig har bitt fra seg i 2017, er Cezinando. Den unge hiphop’eren er i tillegg til å være en røver på hits og låtskriving, også en knakende god liveartist. I høst slipper han et nytt album, og i november er Verftet stedet du håper har plass.

Anna of The North

Konsert

10. november

Det Akademiske Kvarter

Duoen Anna of The North gir deg uttrykksfull og deilig elektropop. Sangene deres har blitt streamet over 40 millioner ganger, og ikke uten grunn. Ønsker du deg en konsertopplevelse som er behagelig for ørene, bør du bestille billetter hit.

DESEMBER

Star Wars – The last jedi

Film

13. desember

For snart to år siden fikk Star Wars-fansen et etterlengtet gjenbesøk med Lucas-universet, og endelig nærmer oppfølgeren seg. Dette er helt klart en av desembers mest populære kinoopplevelser.

Maria Mena – Home for Christmas

Konsert

14. desember

Grieghallen

Ønsker du å ringe julen inn er Maria Menas årlige julekonsert absolutt å anbefale. Menas stemme passer godt med desembertonene, og hennes populære julesang som også har gitt navn til konserten, er nok med på spillelista til mang en student på vei hjem til jul.