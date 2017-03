Dette bør du gjøre i helgen

FOTO: SKJERMDUMP FRA ERDETREDAG.DK

Kulturredaktøren gir deg fem forslag til hva du kan finne på denne helgen.

Helhus: Kvinnefeiring

Det Akademiske Kvarter

Lørdag 11. mars, 20.00

Her skal innovertiss og tilhørighet til innovertissens folk feires! Flere spennende kvinnelige talenter skal løftes frem på scenen når Realistforeningen inviterer til kvinnefest. Blant annet kommer pop- og DJ-duoen «Seaweed Girls» som vil ta tilbake 90-tallets «girl power-spirit», og Bergen Mensband, som synger utelukkende om mensrelaterte ting. I tillegg vil «Vi tror deg»-stiftelsen være til stede under arrangementet, som blant annet jobber med voldtektsforebyggende arbeid og jobber for å styrke kvinners rettssikkerhet. Dette Helhuset er ikke bare et viktig arrangement, men også et interessant og morsomt et – hvis du ikke fikk tid til å gå i tog på 8. mars, er dette en fin anledning til å vise sin støtte til saken!

deLillos-konsert

USF Verftet

Lørdag 11. mars, 19.00

Det nye albumet, «Peiling på seiling», var riktignok ikke mye tess, men fytterakkern så mye bra dette bandet har laget opp gjennom tidene! Lars Lillo Stenberg og gutta er på tur igjen, og kommer nok til å dra fram gamle slagere som «Neste sommer», «Smak av honning» og «Min beibi dro avsted» når de entrer scenen på USF Verftet. Finnes ikke bedre anledning til å komme i vårstemning!

90’s Show på Garage

Garage

Lørdag 11. mars, 22.00

Ah, det glade 90-tall – tiåret som produserte udødelige Disney-klassikere på løpende bånd, som ga oss lavalamper og Furbies, og ikke minst: Tiåret da jeg, og mange av dere lesere, velsignet verden med vårt komme. Nå skal Garage ta oss tilbake til denne lykkelige tiden, og lover «sekken full av deilige 90-tallslåter» til prisen av en femtilapp. Jeg kan ikke tenke meg et bedre sted å hedre 90-tallet enn på rockeklubben som opplevde sin storhetstid i selvsamme tiår!

The Ascent på Bergen Filmklubb

Det Akademiske Kvarter, Tivoli

Søndag 12. mars, 19.00

Denne sort-hvitt-filmen fra det rurale Sovjetunionen under andre verdenskrig er ikke noen spennende actionfilm eller hyggelig familiefilm – det er en skikkelig tung og fæl film med vold, kulde og terror. Men den tar også for seg viktige moralske spørsmål og gir et sjeldent rått innblikk i menneskets samvittighet. Dette er absolutt en krigsfilm du bør få med deg!

Fest in Peace

Hulen

Fredag 11. mars, 21.00

Mange av de virkelig store musikklegendene gikk bort i løpet av 2016. For å feire de falne helter, arrangerer Hulen en konsert både for dem som døde i 2016, men også for legender som Michael Jackson, Freddy Mercury og James Brown som gikk bort altfor tidlig. Det blir MYE bra musikk, det!