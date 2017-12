Det er mye fint ved det å være student. Jysla mye fint, faktisk. Men denne teksten skal ikke handle om alt som er fint med studentlivet. Denne teksten skal handle om det jeg mener svir mest med det å være pensumpugger til langt uti desember.

Jeg har nemlig ei mor som er altfor flink til å lage julekaker. Helt vilt flink, faktisk. Jeg er sikker på at jeg ikke er alene der. Og det medfører mye smerte.

Smerten kommer av at jeg sammenlignet med min far og søstre får vesentlig kortere tid foran kakeboksen. Det betyr også at det er en viss risiko for at det kan skrante på mengden til noen av de beste sortene før jeg rekker å komme meg hjem til jul. Krise? Ja.

HELDIGVIS – og her står jeg for å bruke caps lock – så lever vi i et ganske strengt regime hjemme i Vestlandets Paris, også kjent som Haugesund. I min barndom uttrykte jeg med hyppige sinnebrøl min frustrasjon over at min skaper satte ned et klart reglement for både tidsrom og mengde i utleveringen av julens beste tradisjon. «Kakene skal jo vare hele jula», var verdens verste setning. Nå hyller jeg denne loven mer enn noe annet.

For den gir meg et pusterom innimellom all studeringen, jobbingen og festingen. Det er mulig å få frest fra seg i brosteinsbyen før jul og samtidig rekke å innta syv sorter – uten å måtte bake noen av dem selv. Det er jo så sykt stress å bake.

Min oppfordring til alle dere flittige lesehester der ute er å holde fast på kakefesten i desember. Ring hjem og sett ned et krav om at det skal være rikelig mengde tilgjengelig ut desember. Såpass fortjener du. Masse hjerter og mye medfølelse sendes til lesesalen du sitter på.

Jeg for min del slår et slag for brune pinner. Vet ikke om det er kontroversielt eller ei (tenker ikke på navnet, men heller selve kaken), men åpner for at din stemme kan telle. Bli med å stemme slik at vi kan finne ut hva som er studentenes favoritt-julekake!

