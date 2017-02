Diffuse departement dreper debatten

ARKIVFOTO: TORE HAUKE THIESEN

At Utenriksdepartementet unnlater å stille til Samfunnet-debatt om våpeneksport, er ille. Dessverre er det ikke første gang et departement ikke gir studentene den oppmerksomheten vi fortjener.

I Studvest kunne du 1. februar lese om at Studentersamfunnet i Bergen forgjeves prøvde å invitere flere aktører til debatt om norsk våpeneksport. Totalt 48 personer ble spurt, deriblant representanter fra Utenriksdepartementet (UD) og våpenprodusenten og -eksportøren Kongsberg Gruppen.

Først og fremst bør Samfunnet ha ros for at de tar opp et viktig og interessant tema. Å sette spørsmålstegn ved hvorvidt Norge har rett til å kalle seg en fredsnasjon samtidig som vi er verdens tiende største våpeneksportør, er betimelig.

Men så ble det ikke så mye diskusjon, da. Panelet besto av tre representanter som var sterkt imot våpeneksport, mens den ene som representerte «for»-siden kom fra det politiske partiet Liberalistene. Partiet ble grunnlagt i 2014, og kan ikke akkurat bli kalt en politisk tungvekter – de kan tidligst ha en direkte innflytelse på samfunnet etter stortingsvalget i høst.

Skal man diskutere politikk på en kritisk måte, bør enten de som vedtar politikken eller de som utøver politikken delta i diskusjonen. Aller helst begge. I dette tilfellet var det altså ingen av partene som stilte opp.

Det virkelig store problemet er Utenriksdepartementet. UD begrunnet sitt manglende oppmøte med at bare utenriksminister Børge Brende og én av hans statssekretærer har våpeneksport som sitt ansvarsområdene. Dette er vanskelig å akseptere som gyldig grunn: At departementet som har legger føringer for eksporten av varer for flere milliarder kroner bare har et fåtall personer som kan uttale seg om temaet, virker lite sannsynlig. Når begrunnelsen for ikke å delta fremstår såpass søkt, er det forståelig at professor Frank Aarebrot mener at det virker som om UD ønsker å kvele debatten om våpeneksport.

Et departement skal være åpent og klart for å forsvare sine standpunkt når det blir stilt spørsmål ved dem. Hvis velgerne skal kunne ta en informert beslutning om hvem de ønsker å støtte ved stortingsvalget til høsten, er det ikke greit at departementet unngår å stille til en debatt som kan skape skape blest rundt et kontroversielt tema.

Departementet burde også være ekstra villige til å delta i debatt med studentene. Én ting er at vi utgjør en sentral del av Norges fremtid. Men vi utgjør også en velgermasse med høy valgdeltagelse som skal stemme ved mange framtidige valg, noe politikerne i et resultatorientert politisk landskap burde klare å ta inn over seg.

På tross av at studentene burde være viktige å nå for politikerne, oppleves det ikke som om vi er høyt på prioriteringslisten. Også Studvest har opplevd å prøve å involvere departementene i debatt uten mye hell, aller oftest Kunnskapsdepartementet. Etter utallige telefoner til dem har vi vent oss til at man ikke får svar på annet enn mail, noe som tar fra oss muligheten til å stille kritiske oppfølgingsspørsmål. Når mailsvarene i tillegg gjerne er diffuse og ikke svarer direkte på det de blir spurt om, unngår også dette departementet ofte debatten.

Unntaket er når man stiller departementene spørsmål om noe positivt. Da er de, som politikere flest, både raske til å svare og konkrete på hva som er bra. Rart, ikke sant?