Digg å være norsk i Køben

KØBEN. I Danmark er ikke valgflesk bare politikernes løfter, det er også en matrett. FOTO: LIVE VEDELER NILSEN

KORRESPONDENT: «DE HAR IKKE RØMME HER!! Altså - hvordan spiser dansker taco??»

«Det er dejlig å være norsk i Danmark», synges det i reklamen for Dinamo reisebyrå fra 1989. Jeg har aldri sett reklamen, den ble laget før jeg var født, men slagordet har sugd seg fast i det norske språket såpass godt at jeg kan både teksten og melodien likevel.

Jeg er norsk. Jeg er i Danmark også, nærmere bestemt København. Ettersom jeg bare har vært her to uker, synes du kanskje det er litt tidlig å bestemme seg for hvorvidt det er “dejlig” eller ikke, men jeg skal gi det et forsøk likevel.

Her følger altså en liste over plusser og minuser ved å være norsk i Danmark. Som den erfarne akademikeren jeg er, vil jeg selvfølgelig trekke en konklusjon ved slutten av denne teksten.

Pluss: Man kan sykle overalt uten å bli sliten, i motsetning til i Bergen, hvor man triller eller bærer sykkelen mer enn man faktisk sykler på den.

Minus: DE HAR IKKE RØMME HER!! Altså – hvordan spiser dansker taco?? Jeg vet ikke om jeg kan akseptere Danmark som et I-land.

Minus: Ting SER billige ut på prislappen, men så er de ikke egentlig så billige. Den danske kronen er veldig mye sterkere enn den norske, så du må plusse på ¼ av prisen. For en som studerer historie og bare hadde p-matte, kan det bli vondt for lommeboka.

Pluss: De har faktisk sommer i Danmark. Nå, i begynnelsen av september, er det 20 grader og sol, og jeg har rukket å bli solbrent og bade mer enn de fleste som bodde i Bergen i sommer gjorde (eller de siste tre somrene sammenlagt, for den saks skyld).

Minus: Jeg forstår danskene, men de forstår ikke meg. Altså, come one – hvem er det som snøvler av oss?? Hvem er det som har ord som “guf” i språket sitt??

Pluss: Man SPISER valgflesk, her. Bokstavelig talt: Når det er valg lager man den danske nasjonalretten, som er “stegt flæsk med pærsillesovs”.

Minus: Vannet smaker ikke like godt her.

Pluss/minus, alt ettersom: Du kan drikke vin til middag på en tirsdag. Og en onsdag. Og en torsdag. En shot til søndagsfrokosten? Bare å stikke en tur innom butikken, som forøvrig også er åpen på søndager.

Konklusjon: Det er ganske uavgjort mellom plussiden og minussiden, men nå kom jeg akkurat på at man kan spise sjokolade på brødskiva, så jeg tror jeg lander på at det faktisk er dejlig å være norsk i Danmark. Snakkes senere – skal ut og kjøpe meg en skyggelikugle.