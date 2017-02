Disse UiB-emnene krever ulovlig egenbetaling

FELTARBEID. Flere studier ved UiB involverer feltarbeid der studentene må betale egenandel. Bildet er tatt fra feltarbeid i et arkeologiemne, der egenbetaling ikke er i strid med loven. FOTO: EMMA NORBAKK

Etter at det kom fram at studiestedene ikke kan kreve egenbetaling av studentene for obligatoriske studieturer, har det rent inn med tips om studieprogram og emner som bryter med loven.

EMNER MED ULOVLIG EGENBETALING Universitetet i Bergen: MUG140 (2200,- i egenandel)

GEOV102 (1000,- i egenandel)

GEOV105 (1000,- i egenandel)

GEOV107 (1600,- i egenandel)

GEOV109 (ukjent egenandel)

GEOV230 (studentene må betale egen billett t/r Geilo)

BIO102 (1500,- i egenandel)

GEO111 (1800,- i egenandel)

GEO124 (ukjent egenandel)

GEO151 (ukjent egenandel)

Studvest skrev onsdag morgen om at både Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB) ulovlig krever inn egenandeler fra studentene på henholdsvis geografi- og folkehelsearbeidsstudiet. Siden da har tipsene rent inn om andre studieretninger med lignende ordninger.

Til sammen har Studvest fått bekreftet ti ulike emner på UiB som ulovlig krever inn penger (se faktaboks).

Går du selv på et studie med obligatorisk egenbetaling til feltkurs, men ser ikke studiet ditt på listen? Gi oss en lyd på tips@studvest.no.

Håkon Randgaard Mikalsen, leder av Studentparlamentet ved UiB, tror ikke alle emnene har kommet for en dag ennå.

– Etter at vi har vært i kontakt med de ulike studentutvalgene i løpet av dagen, har det vist seg at det gjelder mange flere emner enn vi først trodde. Og jeg tror ikke vi er i nærheten av å få inn alle ennå.

UiB var ikke klare over problemet

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, var ikke klar over problemet fra før, men jobber nå med å få oversikt over hvor mange emner det gjelder og hvor mange studenter som er berørt.

– I tillegg har vi satt i gang en intern juridisk vurdering der vi må finne ut om det faktisk dreier seg om et lovbrudd. Hvis det er tilfelle, skal vi rydde opp i det så raskt vi kan: Universitetet i Bergen skal ikke bryte loven.

– Hvis juristene deres konstaterer at det er et lovbrudd, hva gjør dere da?

– På stående fot tenker jeg at det er to muligheter. Enten må UiB ta regningen for studieturer, eller så må vi søke dispensasjon fra departementet om å få lov til å kreve egenbetaling, sier viserektoren.

– Ironisk

Studentleder Mikalsen er ikke imponert over at universitetet har obligatoriske egenbetalinger.

– Studenter lever allerede på minimalt med penger og må ha deltidsjobber som går utover studiene. Når de da blir tvunget legge ut flere tusen ekstra i semesteret, sier det seg selv at det blir vanskelig.

Særlig er Mikalsen overrasket over at universitetet pålegger studentene utgifter forbundet med utdanningen, siden han alltid har opplevd at de står helhjertet bak gratisprinsippet.

– Universitetet protesterer alltid høyt når politikere snakker om å innføre skolepenger. At de samtidig driver med dette, er ikke annet enn ironisk.