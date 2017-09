Dramatisk frafall på psykologistudiet

TOK ANSVAR. Kristin Stoltesbury og Håvard Fjelde fra psykologistudentenes fagutvalg tok initativ til at flere studenter skulle supleres inn. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

Hele 60 studenter fikk tilbud om plass fra venteliste dette semesteret.

Etter at profesjonsstudiet i psykologi endret opptaksform og gikk fra å vurdere karakterer fra årsstudiet til å ta inn studenter via Samordna opptak, økte frafallet dramatisk etter det første året.

Det fikk studentenes fagutvalg til å reagere.

– Mange jobber hardt for å få plass og når mange plasser ble stående ledig måtte vi gjøre noe, sier Kristin Stoltesbury i fagutvalget.

Stoltesbury og nestleder Håvar Fjelde tok derfor kontakt med Kunnskapsdepartementet, og spurte om hvorvidt det var mulig å etterfylle plassene og få inn nye studenter.

– Beskjeden vi fikk fra dem var at vi måtte ta dette med universitetet, forteller Fjelde.

Universitetet tok dette til etterretning, og dermed fikk 60 studenter på venteliste tilbud om studieplass.

Gammel opptaksform omdiskutert

Blant de 60 som fikk plass fra venteliste er Morten Bremnes (23). Han har tatt et årsstudium i psykologi tidligere, og fikk derfor muligheten til å begynne rett på det andre året på professjonsstudiet.

– Jeg er veldig heldig som fikk denne muligheten, sier han.

Bremnes forteller at han kjenner mange som har forsøkt å ta årsstudiet flere ganger uten å komme videre. Selv har han bare tatt årsstudiet én gang.

At flere studenter tidligere har tatt årsstudiet flere ganger uten å komme inn, til tross for gode karakterer, har gjort at opptaksformen har vært omdiskutert.

– For å være sikker på å komme inn må du ha A i alle fag. Er du heldig, kommer du inn med B i ett av fagene, fortalte en student til Studvest da opptaksformen ble omtalt i 2015.

– Ikke lett å forutse frafall

Bente Wold, som er nyvalgt dekan ved Det psykologiske fakultetet, innrømmer at frafallet ble høyere i år enn det de regnet med.

– Det er ikke alltid lett å forutse hvor stort frafallet blir, sier hun.

Wold er veldig glad for at fagutvalget tok ansvar så tidlig i semesteret.

– Vi hadde nok tenkt tanken selv men, det hadde ikke gått så fort om det ikke hadde vært for studentene, sier hun.

Til fakultetstidskrifret Katarsis sa Wold tidligere dette semesteret at det nok ikke kom til å bli etterfylt på denne måten igjen. Til Studvest sier hun imidlertid at det kan være aktuelt likevel.

– Vi vil ha plassene fylt opp til enhver tid.

Hun legger likevel til at det nok blir mindre aktuelt om noen år.

Overbooker bevisst

Stoltesbury i fagutvalget tror frafallet kommer av at mange får plass på andre studier, som for eksempel medisinstudiet.

– Noen har også opplevd at psykologistudier rett og slett ikke passer for de, sier hun.

Hun tror derfor dette er en problemstilling som vil oppstå hvert år.

UiB er avhengig av lavest mulig frafall for å sikre seg maksimal økonomisk støtte i tilfelle for mange faller fra.

– Det var et bevisst valg å gi flere plasser til flere enn vi har, bekrefter Wold.

Hun tilføyer at dette er praksisen de har fått beskjed om å følge fra universitetsledelsen.