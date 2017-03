Du gidder ikke stemme? Det skjønner vi godt.

SNEVERT NEDSLAGSOMRÅDE. Det er bare en veldig begrenset mengde studenter som møter opp for å overvære listedebatt. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

Fra 28. mars til 5. april foregår det et viktig valg til studentdemokratiet ved UiB. Men fy, det er kjedelig.

Studentpolitikk er gørrkjedelig. Det synes til og med vi i Studvest, og vi er dypt, dypt inne i bobla av engasjerte studenter.

Dermed er det ikke rart at studentdemokratiene ved de ulike utdanningsinstitusjonene i Norge sliter med notorisk lav valgdeltagelse og at få vet noe om hva de studentpolitiske organene faktisk driver med. Og da er det heller ikke rart at det er 75 prosent sannsynlighet for at du som leser dette som er UiB-student ikke kommer til å stemme ved studentparlamentsvalget som går fra 28. mars til 5. april.

Eller, sannsynligvis kommer akkurat du faktisk til å stemme ved valget. For du skal være usannsynlig langt inne i bobla av engasjerte studenter for å ikke ha blitt skremt bort av tittelen til denne lederen.

Og der har vi en stor del av problemet: Studentpolitikken er så til de grader inne i bobla. Det er stort sett de samme type folkene som stort sett gjør de samme tingene i et evig incestiøst studentpolitisk kretsløp. For de som står på utsiden, virker det neppe særlig appellerende å prøve å komme seg inn, og da er det ikke rart at de ikke bryr seg om hva som skjer der.

Men studentpolitikken er også viktig. Den har bidratt til å gi oss digitale eksamener, studentombud og et økt fokus på undervisning. Kampen for disse tingene startet lenge før de fleste av de som studerer nå noensinne hadde satt fot på Nygårdshøyden. Det skal studentpolitikerne ha ros for: De kjemper for ting de aldri selv vil nyte godt av, men som kan bedre studiene til senere studentkull betraktelig.

Likevel trenger de nåværende studentene grunn til å bry seg om studentpolitikken, all den tid man ønsker at flest mulig skal stemme ved valget. Det finnes neppe noen fasit eller en quick fix her, men vi tror at studentpolitikerne kunne hatt godt av å tørre å være mer populistiske. Siden 2014 har listen Det Eneste Reelle Alternativ (DERA) gjort dette med fanesaker som mykere dopapir på universitetet og undervannshøyttalere i bassenget på Studentsenteret. Useriøst? Kanskje, men lesertallene våre viser at studentene bryr seg mye mer om det enn at UiB bør boikotte varer fra Marokko. Det ser også ut som om det har innflytelse på valgdeltagelsen: Den har økt med nesten 50 prosent siden 2013, og i dag har UiB det studentdemokratiet med høyest oppslutning i landet. Hva som skjer med oppslutningen ved dette valget, nå som DERA ikke stiller, blir spennende å se.

Folk bryr seg om det som påvirker dem. Å lete ut de små sakene som påvirker studentene og som de oppfatter at er viktige i hverdagen deres, står ikke i motsetning til å jobbe med større, viktigere og mer langsiktige saker. Klarer man å finne en balansegang her, vil man oppleve en økning i interesse både fra studentene selv og studentmediene, noe som på sikt vil generere enda mer interesse. Men bruker studentdemokratiene bare tiden sin på å jobbe med abstrakte, idealistiske og verdensforandrende saker, vil de fortsette å framstå som et sekterisk pampevelde som utenforstående ikke forstår seg på. Og det er jævla kjedelig for studenter flest.

Så vi sier ikke at studentene ikke skal bruke stemmeretten sin. Tvert imot, vi synes absolutt at de bør det. Vi sier bare at det er veldig forståelig om de ikke gjør det.

Denne lederen ble skrevet mandag 27. mars. Siden da har vi i Studvest blitt imponert over mange av listene som stiller til valg ved UiB: De har løftet fram saker som er interessante og angår studenter flest, og attpåtil gjort det med litt krasse og direkte uttalelser som kan vekke interesse blant andre enn studentpolitikere. Vi håper at dette vedvarer også etter at valgperioden er forbi.