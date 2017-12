Etter et år som Studvest-redaktør kan jeg ikke lenger telle på fingrene hvor mange ganger vi har blitt beskyldt for å publisere smakløse, usaklige og ikke minst misvisende clickbait-overskrifter.

Blant annet da vi publiserte en artikkel på Facebook med overskriften «Disse vant studentparlamentsvalget», eksploderte kommentarfeltet med studenter som ikke kunne sove den kvelden før de hadde kjeftet litt – og avslørt resultatet i kommentarfeltet.

Denne teksten er dedikert til alle som får økt blodtrykk når de opplever clickbait. Her er noen av mine favoritter fra desember 2017:

«Dette er versting-kommunen»

Her klarer NRK på mesterlig vis å bruke verdens kjedeligste ord, kommune, sammen med et pekeord og et hardtslående substantiv. Hvem skulle tro at det ble så spennende når Kommunal- og moderniseringsdepartementet publiserte effektivitetstallene for 2015 og 2016?

«De geniale triksene du bør kunne»

Selv om du er fullblods Netflixist, kan det hende du ikke kjenner alle triksene, lokker VG med i ingressen til denne artikkelen. Jeg personlig har blitt mer genial etter å ha lest dette, null tull.

«Slik får du det fineste juletreet»

Her har P4 overgått seg selv! Spesielt artikkelens første tips: «Velg riktig tre» er fenomenalt. Tenk at jeg ikke kom på dette på egen hånd.

«Slik unngår du julebaksmell»

Klassisk økonomisak fra Harstad Tidende. Hvis du frykter å ha lite penger i januar bør du lese denne saken, der står det nemlig svart på hvitt at du ikke bør bruke mer penger enn du har. Det står faktisk fem ganger, formulert på ulike måter.

«Juksforsøk på Jodel ga negativ uttelling på hjemmeeksamen»

Well played, K7. Før jeg klikket på dette trodde jeg faktisk at dere hadde dekning for tittelen. Det gjorde Dagbladet også.

Til slutt, må jeg nesten dele min favoritt-tittel fra Studvest dette semesteret:

«Du vil ikke tro hvor mange studenter som fikk påvist Klamydia etter Klamydia-dagen»

Av 334 som testet seg hadde sju klamydia. Jeg vet ikke hva du tenker, men jeg hadde tippet at tallet skulle være veldig mye høyere. Hvis du derimot tippet sju vil jeg bare beklage, da ble du lurt av en grovt misvisende overskrift.

Til alle dere som hatet på Klamydia-tittelen: Det er en av de mest leste sakene våre dette semesteret 😉 😉 😉

