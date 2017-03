En deilig (over)dose 70-tall

«Free Fire» er en halvannen time lang skytescene, men er likevel overraskende underholdende.

FILM «Free Fire» Regissør: Ben Wheatley Sjanger: krim/drama

I et forlatt varehus i Boston på slutten av 70-tallet skal en skitten handel avsluttes. To gjenger, begge bestående hovedsakelig av semi-imbesile småkriminelle med en hang til sterke narkotiske stoffer, møtes for å gjennomføre en våpenhandel som skal sikre irske opprørere førsteklasses rifler i kampen mot britisk overherredømme.

Nesten hele handlingen utspiller seg i dette varehuset. Det er kult og annerledes, og selv om det kanskje ligger litt Tarantino-inspirasjon og lusker i bakgrunnen, fremstår plottet som relativt originalt. Som en som ugjerne spiller skytespill, ble jeg overrasket over hvor underholdende det kan være med halvannen time bestående nesten utelukkende av vold og skuddsalver. Likevel synes jeg kanskje at halvannen time ble vel lenge, og scenene tidvis for like.

I sammenlikning med klassiske, klisjéfylte actionreplikker, fungerer de enkle, banale replikkene godt, men noen ganger blir det rett og slett litt for enkelt. Jeg skal ikke påberope meg å ha gjort noen nøyaktig statistikk på filmens ordbruk, men jeg vil tørre å påstå at ordene «motherfucker», «shit» og «are you OK, Steve/Frank/Vernon» utgjorde i hvert fall 50 prosent av manuset.

Bree Larson er god som eneste kvinnelige karakter, Justine, som hele tiden på nedsettende vis blir kalt «doll» og «sweetheart», men som er den som viser seg mest ressurssterk og oppfinnsom. Armie Hammer gjør en kul Ord, som er jokeren i filmen, og det er morsomt å se Cilian Murphy som Chris, en snartenkt gjengleder som får et godt øye til Justine. Når det er sagt, kommer ikke kjemien mellom karakterene tydelig fram. Greit nok, det er humor, men når det ikke er sorg å spore i ansiktene til karakterene når de mister sine kjære, og når Chris ofrer seg selv gang på gang for å redde en kvinne han nettopp har møtt, blir det rett og slett litt flatt. Det går helt fint an å kombinere humor og følelser!

Med Creedence Clearwater Revival over høyttaleren til stadighet, slitte skinnjakker og åpne skjorter, er 70-tallet absolutt til stede gjennom hele filmen. Dette ser ut til å være gjort et poeng av, noe som gir filmen en ekstra dimensjon. De voldelige opptøyene i Irland og «war on drugs» i USA utgjør et bakteppe som ikke tar stor plass, men som gjør den komiske situasjonen i varehuset til noe litt mer enn et «vanlig» gjengoppgjør.

Free Fire fremstår som et salig kaos av blod og grotesk vold, men det er utrolig at Ben Wheatley og gjengen har fått filmen til å bli så underholdende som den faktisk er.