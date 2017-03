Én kandidat til valget – nedprioriterer promotering

SIKKER VINNER. Dag Rune Olsen har ingen motkandidater, og trenger derfor bare èn stemme for å vinne valget. ARKIVFOTO: SIMEN AUGUSTIN

Mange studenter vet ikke at de kan stemme ved rektorvalget, men universitetet prioriterer ikke å bruke ressurser på promotering. – Et spørsmål om tid før valgordningen blir avviklet, mener leder av valgstyret.

Hvem kan stemme ved rektorvalget? Alle studenter som har betalt semesteravgift for det semesteret valget avholdes.

Faste ansatte i minst 50 prosent stilling.

Midlertidige ansatte for en periode på minst ett år i 50 prosents stilling eller som har hatt et ansettelsesforhold på ett år i minst 50 prosents stilling på valgtidspunktet.

Denne våren går flere valg av stabelen ved Universitetet i Bergen (UiB). Fra 30. mars til 5. april skal det velges rektor og prorektor samt nye medlemmer til universitetsstyret.

I samme periode skal det velges representanter til Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB).

Bruker få ressurser på promotering

Leder av valgstyret ved UiB, Kristin Bakken, forteller at de ikke har noen stor strategi før valget.

– Det er et maskineri som går sin gang, der hvert valgstyre har ansvar for sine valg. Det vil variere litt hva de lokale valgstyrene gjør. Jeg vil ikke si at det er dårlig informasjon om valget, ettersom alle stemmeberettigede får en personlig e-post om både mulighet til å foreslå kandidater og om selve valget. Men det er selvsagt uansett en utfordring å nå gjennom til alle.

Bakken forteller videre at hun er usikker på hvordan de skal nå ut til studentene.

– Jeg vet ikke hva som er mest effektivt for å nå ut med valginformasjon til studentene, men alle som har stemmerett ved UiB til rektorvalget, også studentene, vil få en e-post om dette når valget nærmer seg, og flere påminnelser mens valget foregår. Det vil bli avholdt elektronisk valg, der alle stemmeberettigede kan logge seg inn og stemme, sier hun.

En kan gå en hel bachelorgrad uten å få med seg at det foregår rektorvalg Håkon Randgaard Mikalsen, leder i SP-UiB.

Kun én kandidat ved årets valg

I år stiller sittende rektor Dag Rune Olsen til gjenvalg, med Margareth Hagen som prorektorkandidat. De møter ingen motstand. Bakken tror det ville blitt mer oppmerksomhet rundt valget dersom flere stilte til valg.

– Jeg er ganske sikker på at om det hadde vært flere kandidater som hadde stilt, så ville det blitt mer blest og oppmerksomhet rundt valget, som også studentene ville fått med seg, sier hun.

Professor i sammenliknende politikk, Frank Aarebrot, mener det er riktig av UiB å nedprioritere promoteringen av årets valg.

– Det ville vært bortkastede penger når vi kun har en kandidat. Vi får heller fortelle folk at det er viktig å stemme og at vi er privilegerte som har en valgt rektor.

– Loven sier du må ha et valg. Jeg blir ikke sjokkert om det blir lav valgdeltakelse. Det er viktigere at det blir større deltakelse når det er flere kandidater, legger han til.

– Studentpolitikernes ansvar å informere

Leder av SP-UiB, Håkon Randgaard Mikalsen mener det er spesielt viktig å informere studentene om valget.

– Universitet burde brukt mer ressurser på å promotere valget dersom det var flere kandidater. Det er kanskje enda viktigere å informere studentene enn andre, fordi det her er høy grad av utskiftning. En kan gå en hel bachelorgrad uten å få med seg at det foregår rektorvalg.

Aarebrot mener det er studentpolitikernes ansvar å informere studentene om å stemme ved valget. Randgaard Mikalsen er enig i at de har et ansvar for dette, men mener at valgstyret også må bidra.

– Vi har to andre valg å arrangere, men rektorvalget vil bli en naturlig del av promoteringen for de andre valgene.

Han legger til at Studentparlamentet ønsker høyere oppslutning ved alle valg og regner med at UiB ønsker det samme.

Valgt vs. ansatt rektor

Bakken er åpen om at hun tror det kun er et spørsmål om tid før valg av rektor avvikles ved universitetene til fordel for ansatt rektor.

– Det er blant annet fordi valgordningen gjør at potensielt gode kandidater kan vegre seg for å stille.

At rektor og prorektor ikke får noen motkandidater mener Bakken og Aarebrot vitner om at studenter og ansatte er fornøyde.

– Mitt klare inntrykk er at ansatte og studenter fornøyd med jobben Dag Rune Olsen har gjort, og anser at både han og prorektorkandidat Margareth Hagen er et svært godt team med omfattende ledererfaring og innsikt i UiBs virksomhet. Derfor ser jeg det ikke som et problem at det kun er et team som stiller denne gangen, sier Bakken.