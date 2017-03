En siste klangkveld

KLARE FOR VERDEN. I mai skal Línt spille på SPOT i Danmark, Aarhus sitt svar på by:Larm. FOTO: BEATE FELDE

Plateselskapet, studioet og bookingbyrået Klangkollektivet blir oppløst, og lørdag 18. Mars holder noen av Klangkollektivets band en siste konsert på Østre. Blant disse er Línt, som har gått fra å øve i garasjen til å få platekontrakt i Tyskland.

Klangkollektivet Startet i 2012

Er et plateselskap, bookingbyrå og platestudio

Bandet Línt består av fem bandmedlemmer, deriblant vokalisten Mads Solberg og gitaristen Eirik Sandvik. De har vært med i Klangkollektivet siden det startet opp for fem år siden. At det er slutten på et stort kapittel og starten på noe helt nytt, er de både glade og vemodige for.

– Vi har fått ny platekontrakt med et tysk selskap, men i Norge er vi per i dag kontraktløse, sier Solberg.

Daglig leder i Klangkollektivet og gründer av selskapet, Solgunn Slåtto, mener alle involverte har oppnådd målene sine.

– Vi startet med å ta opp undergrunnsartister som visste at de ville satse på musikk, men fremdeles var helt i startfasen. Klangkollektivet har vært en kunstnerisk lekegrind hvor idealisme har vært grunntanken hele veien, sier hun, og fortsetter:

– Nå har alle bandene kommet seg til overflaten av undergrunnen, og videre er de blitt kjent både nasjonalt og internasjonalt.

Línt forteller om et flott samarbeid hvor de har hatt frie tøyler både når det gjelder tempo på produksjon, samt kreativitet. Bandene i Klangkollektivet har spilt konserter sammen og heiet på hverandre hele veien, forteller Sandvik.

– Vi har blitt utrolig gode venner med alle sammen. Det vil bli rart å ikke jobbe med dem lenger.

Symbolsk avslutning

Uten Klangkollektivet mener Solberg at Línt ikke hadde vært der de er i dag. Å ha Klangkollektivet i ryggen har vært en styrke, og de har fått all den hjelpen de har ønsket. Mange ganger har kollektivet dratt dem i riktig retning når de noen ganger ikke visste hvor de skulle.

– Det har bygget opp momentet vårt, og gjort at vi kan fokusere på kunsten istedenfor alt det administrative, sier Sandvik.

Slåtto beskriver en slags paternalistisk følelse ovenfor bandene, men er sikker på at alle vil klare seg utmerket alene. Hun møtte både Línt, Ekkolodd og Monstereo på Hulen, og det var her idéene om et samarbeid først så dagens lys.

– Vi har gjort det meste, og til og med klart å finansiere vinyltrykk gjennom å selge kaffe.

At konserten på Østre er noe guttene gleder seg til, er det ikke tvil om. De håper det kommer mange folk, og gleder seg til å mimre tilbake til hvordan det var første gangen de spilte sammen. For Línt blir det den siste konserten i Norge på en stund, ettersom deres plan videre involverer Danmark, Tyskland og Sveits så langt.

– Det blir jo tilbake til røttene på en måte. Det er samme lineupen som det var første klangkvelden vi hadde, sier Sandvik.

Idealismen som hele Klangkollektivet bygget på er fremdeles der, og Slåtto mener konserten på Østre vil bli symbolsk. Hun mener at dersom Klangkollektivet skulle gått videre, ville det ungdommelige preget med idealisme og musikklek glidd bort. Hun beskriver det hele som en fin reise siden den gang Klangkollektivet ble lansert i 2012, og at de ønsker å avslutte slik det startet. Selv skal hun ta en mastergrad i Management of Creative Industries i København.

Lìnt gleder seg til det som måtte komme.

– Selv om det er trist å ikke være en del av Klangkollektivet mer, tror jeg også det er det beste for alle involverte, sier Sandvik.