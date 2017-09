En trygg studietid for alle

Det er et trist faktum vi presenteres for i Studvest 20. september: 3,5 prosent av de kvinnelige studentene i Bergen har opplevd seksuelle overgrep i studietiden. Studietiden skal være opplevelsesrik og spennende, men den skal også være trygg. For 3,5 prosent av kvinnene i Bergen har den ikke vært det.

Det tallet har vi et felles ansvar for å minke. Du har ikke bare lov, men også et ansvar, for å si «fy faen, skjerp deg» til en medstudent om han eller hun går over streken. Hører du noen fortelle at de måtte «overtale» helgens one night stand, kan ikke din reaksjon være «sykt bra» og en high five. Ser du noen som har denne reaksjonen, må du si ifra.

Flere universiteter og høyskoler får i disse dager på plass såkalte «Si ifra»-systemer. Da er det viktig at vi studenter tør å gjøre nettopp det. For studenter er i utgangspunktet i en sårbar situasjon. Muligheten for seksuelle overgrep gjør det ikke bedre. Studentlivet er et fellesskap, men i deler av dette fellesskapet trengs det en holdningsendring for å få bukt med en slik dyster statistikk. Den holdningsendringen kan du være med på å tvinge fram.