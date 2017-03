Én uke uten mobil

SOSIAL. Nanna føler seg litt ensom uten smarttelefonen sin – særlig når alle andre har en egen smarttelefon å leke med. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Hvor lenge kan man egentlig klare seg uten mobil i dagens høyteknologiske samfunn? Kulturjournalist Nanna Skram la vekk smarttelefonen fra mandag til fredag for å finne det ut.



Distraksjonen jeg blir utsatt for av telefonen når jeg skal lese eller bare kose meg med venner er stor. Fristelsen til å sjekke telefonen er der alltid, uansett om jeg bare skal sjekke om det er lagt ut en ny powerpoint av foreleser, eller om jeg og vennene mine skal finne noen på Facebook. Er jeg mer tilstede i hverdagen uten en smarttelefon? Jeg bestemte meg for å prøve å finne det ut. Fra mandag til fredag skulle mobilen min ligge i en boks på rommet mitt, og den eneste teknologien jeg skulle ha tilgang til, var laptopen. Slik gikk det:

Mandag

09.41: Ettersom jeg la telefonen avslått i en boks søndag kveld, har jeg liten sjanse til å våkne uten alarmen min. Skrekken over å ikke vite hva klokken er, og hvor mange forelesninger jeg muligens har forsovet meg til, er ikke en god følelse. Jeg karrer meg ut av sengen, åpner pcen og finner ut at jeg mest sannsynlig blir litt sen til første forelesning. Planen videre inkluderer å låne en vekkerklokke av noen, og kjøpe den billigste klokken jeg kan finne.



15:00: Jeg er på bussen. Rastløsheten er slående. Ingen musikk på øret og ingen Instagram å scrolle nedover. Sitatet «Jeg så en mann på toget i dag. Han hadde ingen smartphone. Han bare satt der og så ut av vinduet. Som en psykopat», er i dag noe jeg kan relatere til.

Tirsdag

12.07: Jeg er på vei hjem og går innom en butikk for å kjøpe med meg middag. Kyllingsalat står på menyen. Jeg vandrer rundt i butikken og plukker med meg det jeg trenger: salat, tomater, paprika, avokado og kylling. Plutselig slår tanken meg om prisen på dette måltidet. Å «bare overføre litt fra sparekonto» er ikke en mulighet i dag, kommer jeg på. Skuffet og irritert blir jeg pent nødt til å legge alt tilbake, for så å hente en pakke med tortellinis. 24 kroner har jeg i hvert fall på kortet.

Onsdag

Ettersom jeg i dag ikke har noen forelesninger, har jeg prøvd å lese hjemme. Dette viste seg å være vanskeligere enn forventet. Til tross for en god frokost og uendelige mengder kaffe, savner jeg mine jevnlige sjekker på telefonen, hvor jeg pleier å snappe folk om hvor flink jeg er som leser, få støtte fra andre i samme situasjon og så smått begynne å planlegge helgen. Så langt har dette vært min største utfordring.

Torsdag

14.20: Jeg sitter i forelesning, og holder vel ærlig talt på å sovne. Jeg har allerede hentet meg en gratis kopp kaffe fra Ad Fontes, men det hjelper ikke. Hadde jeg hatt telefonen min kunne jeg sett noe skandaløst på Facebook for å få tankene vekk fra grammatikk i to minutter. Jeg ender opp med å gå ut på badet og skvette litt vann i ansiktet.



19.36: I et voksent forsøk på å spare penger og lese, har jeg holdt meg hjemme for kvelden. Tanken på hva de andre gjør på i kveld plager meg, spesielt siden jeg ikke kan følge med på noe som helst. Med en god dose selvmedlidenhet lager jeg meg en kveldsmat som ender opp med å se vanvittig delikat ut. Jeg har så lyst å ta et bilde av den at tanken på å finne frem boksen med telefonen min for første gang melder seg for alvor.



Fredag

16.21: Det lille eksperimentet mitt er snart over. Jeg gleder meg til å holde min alt-mulig-telefon i hånden igjen. For det er nettopp den følelsen jeg sitter igjen med. Musikk, bilder, kommunikasjon og penger: Alt en student egentlig trenger for å komme seg gjennom dagen. Graden av problemer jeg har støtt på har vel strengt tatt ikke vært ekstrem, men jeg må likevel innrømme at jeg har følt meg ensom. Jeg har rett og slett blitt mindre sosial på én uke, noe som er både urovekkende og interessant.

På den positive siden har jeg lært at uten telefon må man strukturere hverdagen på en bedre måte. Man må vite når det går busser, hvor mye penger man har og godta at en vanlig vekkerklokke ikke slumrer. Mengden skolearbeid jeg har fått gjort denne uken har også vært mye større enn i en vanlig uke, og å slippe den kontinuerlige distraksjonen fra en lysende telefon har vært et friskt pust. Man trenger nødvendigvis ikke å skru av telefonen og legge den i en boks, men å ta den på flymodus og legge den til side er et godt tips hvis du har mye å lese!