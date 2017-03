Endelig får SV studentbar

ENDELIG. På Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir det nå mest sannsynlig studentbar – tre millioner kroner er i hvert fall satt av fra eiendomsavdelingen ved UiB. FOTO: BEATE FELDE.

– Det er uheldig at det har tatt så lang tid, sier studentpolitiker.

– Slik det ser ut nå er det gode muligheter for at det blir studentbar på SV, men det gjenstår fortsatt mye arbeid, sier Nikolai Klæboe, nestleder i studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV).

Klæboe forteller videre at studentutvalget har fått muntlig bekreftelse fra eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen (UiB) på at det er satt av tre millioner kroner for ombygging av de nåværende undervisningslokalene i nulte etasje på SV til studentbar. Snart skal studentutvalget møte eiendomsavdelingen og fremlegge sine krav.

– Hvilke krav vil dere stille til den nye baren i møte med eiendomsavdelingen?

– Det er vanskelig for studentene å komme med noen konkrete krav på dette stadiet i prosessen. Vi jobber i samarbeid med eiendomsavdelingen for å kartlegge mulighetene og utfordringene ved lokalet. Det er fysiske begrensninger ved lokalet som vi ennå ikke har full oversikt over, forklarer Klæboe.

Eiendomsavdelingen bekrefter planene

Even Berge, avdelingsdirektør for eiendomsavdelingen ved UiB, bekrefter at det er satt av tre millioner kroner til studentbar på SV.

– Baren blir en realitet hvis alle blir enige på neste møte, hvor vi skal gå gjennom endelig planløsning, sier Berge.

Han forklarer videre at om alt går etter planen, vil arbeidet starte allerede i sommer, når Medievitenskap og Informasjonsvitenskap flytter ut av lokalene og over til Media City Bergen.

– Intensjonen er at baren skal stå klar før julen 2017, forteller Berge.

Skylder på mangel på egnede lokaler

Klæboe har sammen med prosjektlederen for studentbar ved SV, Marius Hagevik, jobbet for å få gjennomslag for prosjektet.

– Hvorfor har det tidligere vært vanskelig å få gjennomslag for å bygge en studentbar på SV?

– Hovedproblemet har vært at det ikke har vært egnede lokaler tilgjengelig for studentbar, og det var store utfordringer med de lokalene som tidligere ble vurdert i henhold til HMS, spesielt med tanke på nødutganger og takhøyde, forklarer Klæboe.

Ingrid Christensen, leder for studieseksjonen ved SV, peker også på mangel på egnede lokaler som hovedårsaken til at prosjektet tidligere har vært vanskelig å gjennomføre.

– Vi har ikke hatt egnede arealer til studentpub tidligere. Vi har tidligere sett på muligheter for å bruke studenthusene våre, men kombinasjon lesesal/pub har ikke vært optimal, forteller Christensen.

Hun forklarer videre at nå som det har åpnet seg en mulighet i SV-bygget, håper man på en snarlig løsning.

SV blir siste fakultet som får egen bar

Nylig fikk Det psykologiske fakultet (Psyk.fak) også sin egen bar, og etterlot seg samfunnsviterne som de eneste studentene ved UiB uten en bar ved sitt fakultet.

– Det er uheldig at det har tatt så lang tid å få til planleggingen av en studentbar ved SV, mener Martha Rolland Jacobsen fra Sosialdemokratisk liste.

Truls Einar Johnsen, fra Det Andre Reelle Alternativ (DARA), mener også at det er på høy tid å bygge en studentbar på SV.

– Det er flott at det nå planlegges, det er på tide. Men det er dumt at det har tatt så lang tid og at SV blir de siste som får studentbar (Det nye Fakultet for kunst, musikk og design ikke medregnet, ettersom de ikke har flyttet inn i bygget sitt ennå, red.anm.), sier Johnsen.

Skal kunne romme opp til hundre personer

Det er flere krav man må ta hensyn til før man kan rive ned veggene i nulte etasje på SV, og begynne ombyggingen fra undervisningslokaler til bar.

– Det er viktig at lokalene får en egen inngang, samt at det er universelt utformet med heisadkomst, forklarer Berge fra eiendomsavdelingen.

Med en gang prosjektet får en endelig bekreftelse, vil arbeidet med å skaffe frivillige til å jobbe i studentbaren begynne.