Endelig ny nestleder i Velferdstinget

VANT VALGET. Ida Austgulen stilte til nestledervalg mot Fredrick Tønnsvoll Mortvedt. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

Nestlederstillingen i Velferdstinget har vært ubemannet i nesten to måneder. I dag ble Ida Austgulen supplert inn.



Velferdstinget i Bergen (VT), som jobber for studentenes velferd, har de siste årene hatt en lønnet leder og nestleder. På begynnelsen av dette semesteret klarte de ikke å finne en nestleder, og stillingen har derfor stått tom i nesten to måneder.

I dag ble Ida Austgulen supplert inn. Hun har tidligere studentpolitisk erfaring, blant annet som VT-medlem.

Håper Kontrast1 består

– Dette var veldig stas, sier Austgulen rett etter at valgresultatet ble offentliggjort.

Hun forteller at hun setter stor pris på tilliten fra VT, og at hun skal gjøre det hun kan for at det nye velferdstinget, som også representerer studenter på Stord, i Haugesund og i Sogn og Fjordane, skal føles inkluderende for alle som er med.

Austgulen har så langt dette semesteret vært fungerende ansvarlig redaktør i Høgskulen på Vestlandet (HVL) sin studentavis, Kontrast1. I tillegg til å være redaktør, er det hun som har skrevet alle sakene avisen har publisert de siste to månedene.

– Hva skjer med Kontrast1 nå?

– Jeg håper Kontrast1 består og at de klarer å rekruttere inn nye krefter. Akkurat hva som skjer med driften deres videre kan jeg ikke svare på, sier hun.

Den nyvalgte nestlederen presiserer samtidig at hun har vært åpen med Kontrast1 om at hun kom til å søke på dette vervet, også før hun ble tilsatt som fungerende ansvarlig redaktør.

– Ser fram til å jobbe mer politisk

Leder i VT, Sverre Hartveit, er fornøyd med å endelig få en nestleder.

– Det føles godt å skulle bli to personer på kontoret. Nå ser jeg frem til å utvide Velferdstinget sin kapasitet, slik at vi kan jobbe mer politisk.

På møtet ble det også diskutert hva som skal skje med lønningene som ikke har blitt utbetalt. Det ble vedtatt at disse pengene skal brukes på driften av VT. De ubetalte lønningene utgjør 36 762 kroner.

– Pengene vil bidra til mer politisk arbeid. Det er jo politisk arbeid VT er laget for, kommenterer Hartveit.