Etterspør likestilling på kunstfeltet

FREMTIDENS KUNSTNERE. Kunststudent Christine Due Jacobsen var tilstede under debatten. Hun mener ingen er tjent med at kvinnen inntar en offerrolle. FOTO: TOBIAS MANDT

Blir kvinnelige og mannlige kunstnere forskjellsbehandlet? Ja, mener både etablert kunstner og kunststudent.

– Blant kunststudenter og i kunstnerstyrte gallerier er det veldig mange kvinner. Problemet er at kvinnene ikke trekkes fram som en del av historien på samme måte som menn, sier kunstneren Anne Katrine Dolven.

Sammen med KODE-direktør Karin Hindsbo og kunsthistoriker Øivind Storm Bjerke var Dolven på et møte på KODE i regi av Studentersamfunnet i Bergen for å diskutere likestilling på kunstfeltet.

Det er ikke i antall kunstnere av hvert kjønn problemet ligger, mener Dolven.

– Det ligger i ubalansen mellom hvem som får utstillinger. Det er også et gap mellom kjønnene når det gjelder prisen man får for kunsten sin, sier hun.

– Vennlighet blir tatt som flørting

Gatekunstneren Mednøtt studerer ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun ønsker å omtales med kunstnernavn for å unngå å bli gjenkjent, ettersom gatekunst forbindes med ulovlig praksis.

På grunn av sitt kjønnsnøytrale kunstnernavn har hun ved flere anledninger følt at folk har endret holdninger etter at hennes kjønn er blitt avslørt. Endringen har ikke alltid vært til det positive.

– Som kunstneren Mednøtt vet jo ingen hvilket kjønn jeg har, men jeg har opplevd at holdninger har endret seg når de har oppdaget at jeg er kvinne, sier hun.

– Noen har gått fra å være veldig positive til arbeidet mitt, til å mene jeg trenger mer tid til å utvikle meg etter at de har oppdaget at jeg er kvinne. Det er ikke sikkert det skjer fordi jeg er kvinne, men det er slik det har virket for meg.

Christine Due Jacobsen studerer også på Fakultet for kunst, musikk og design, men opplever ikke problemet på samme måte som Mednøtt. Hun forteller at ubalansen mellom kvinnelige og mannlige kunstutstillere sjelden er noe som diskuteres blant studentene.

– Det er ikke noe vi snakker om eller forholder oss til. Som kunststudenter forholder vi oss til kunsten og personen bak, uavhengig av kjønn. Det er slett ikke noe vi generelt debatterer.

Due Jacobsen har heller ikke inntrykk av at hun ofte blir behandlet annerledes fordi hun er kvinne, og er opptatt av at kvinner ikke skal innta noen offerrolle.

Likevel har hun til tider kjent på at enkelte verk blir sett på en annen måte.

Etter et kunstprosjekt hvor hun laget et kunstverk i offentligheten – og filmet prosessen – fikk hun uventede tilbakemeldinger.

– I ettertid fikk jeg spørsmål om jeg hadde tenkt over at jeg som kvinne sto alene ute i offentligheten mens jeg laget dette kunstverket. Det føltes som å bli fortalt at jeg måtte forholde meg til at jeg var svak.

Bør ikke la seg begrense

Anne Katrine Dolven råder dagens kunststudenter til å tro på seg selv.

– Ikke vær så selvkritisk, få det ut – heng det opp, legg det på gulvet, lag performance – do it! Ikke vær så kritisk til sitt eget arbeid. Kvinner bør også være stolte av å være kvinner, selv om man ikke behøver å lage kunst av det.

Museumsdirektør Karin Hindsbo mener også at studentene ikke skal la seg begrense.

– Først og fremst må man bare stå på, og gjøre akkurat det man selv vil. Man skal ikke la seg begrense på forhånd, alle støter på hindringer underveis. Det handler om å stå på selv om noen sier nei, eller sier at det ikke er godt nok.