Få ut fingeren og join en studentorganisasjon

ILLUSTRASJON: TRINE LOUISE WEEN

72 prosent av de som er med i en studentorganisasjon sier at den er litt eller svært viktig for deres sosiale liv. Du som er ny student bør sørge for å ta innover deg det.

Ny by. Nytt studie. Nytt bosted. Det er en vesentlig sjanse for at du som leser dette kjenner deg igjen i alt det.

Da jeg selv var i denne situasjonen etter å ha forlatt barter, skinnvester og mokkasiner i Trondheim til fordel for det som skulle bli fem år i syvfjellsbyen, var det særlig et spørsmål som sto i hodet på meg: Hvordan skal jeg finne de nye miljøene som passer best for meg?

For mange er fadderuka svaret på dette spørsmålet. Her får du møtt mange nye folk, blitt kjent med dem over mer enn én dag og finne ut hvem du har noe til felles med. Før du vet ordet av det har du noen å sitte ved siden av i forelesningene resten av semesteret. Det er bra, for det er viktig å ha venner på studiet ditt.

Men det kan også være bra å ha venner som studerer noe helt annet enn deg. Å få andre perspektiv på ting enn de du får gjennom studiet ditt, har alle godt av. Å ha en samtale med noen som ikke automatisk sklir over i eksamens- og pensumprat er viktig for at du ikke skal gå lei studiet ditt. Å henge med noen som har litt mindre til felles med deg kan du faktisk lære masse av. Derfor er det beste tipset jeg kan gi deg som ny student å finne deg en studentorganisasjon der ikke bare de på samme fag og samme kull som deg er med.

I en spørreundersøkelse blant studentene på Vestlandet gjennomført av Sentio i mai 2017, kom det fram at 72 prosent av studentene som er med i en studentorganisasjon sier at organisasjonen er litt eller svært viktig for deres sosiale liv. På tross av de åpenbare positive sidene ved studentorganisasjonene, viser den samme undersøkelsen at bare fire av ti studenter under 20 år er aktive i en.

Det er selvsagt forståelig at å bli med i en studentorganisasjon ikke er det første man gjør når man er akkurat er ankommet i en ny by. Selv var jeg opptatt av å finne meg til rette i en ny hverdag det første året mitt, og tenkte at det å bli med i en tidkrevende studentorganisasjon med én gang hadde blitt for mye for meg.

Min middelvei det første semesteret ble å finne meg et fotballag. Det var noe betryggende med å velge noe som ikke krevde mer enn tre timer i uken og som jeg visste at jeg kunne – fotball er tross alt det samme i Bergen som det er i Trondheim.

Men studietiden skal ikke være betryggende. Studietiden er den tiden av livet der du har færrest forpliktelser og flest muligheter. Det bør du utnytte! Og med «utnytte» mener jeg at du bør gjøre noe som virker utfordrende eller annerledes enn det du har gjort før – gjerne noe som krever at du bruker mye tid på å sette deg inn i det.

Så jeg vil oppmuntre til å finne deg en «utrygg» og utfordrende studentorganisasjon. At du vil måtte bruke mye tid på å mestre noe nytt, er ikke en dårlig ting – tvert imot, det er positivt. I tillegg er det gjerne sånn at folk som tilbringer mye tid sammen også blir bedre kjent. Da har du det nye miljøet ditt før du vet ordet av det.

Jeg håper selvsagt at du som leser dette har særlig lyst til å søke i Studvest (infomøte er torsdag 24. august kl 16.30), men det er nok annet å velge i også: Bergen har hundrevis av ulike studentorgansisajoner. Du som er ny student kan velge og vrake blant dem.